Tras la rescisión de tres juveniles, los jugadores que River blindó en 100 millones

A lo largo de las últimas horas, la dirigencia de River llegó a un acuerdo con los futbolistas Agustín Wierna, Gonzalo Trindade y Leandro Peña Biafore, quienes rescindieron sus respectivos contratos para continuar con sus carreras en otras instituciones. Debido a que no tenían lugar, entendieron que lo mejor era cortar el vínculo y buscar un nuevo horizonte.

El futuro de Peña Biafore estará en Ferro Carril Oeste, mientras que Trindade pasó a Nueva Chicago. Por su parte, Wierna emigró hacia Sarmiento de Junín. Pero tras sellar estas nuevas salidas, las cuales no le permiten al Millonario ir por nuevos refuerzos, ya que no hubo una transferencia, sino una ruptura contractual, el presidente Stefano Di Carlo blindó a dos juveniles.

Ambos entrenan con el plantel profesional desde hace un tiempo. Incluso, Ulises Giménez estuvo muy cerca de pasar a Sarmiento de Junín, pero como no llegó Jhohan Romaña, por una decisión de Marcelo Gallardo, el defensor central se quedó en el barrio porteño de Núñez. Ahora, extendió su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2028 y se le fijó una cláusula de rescisión por 100.000.000 de euros.

Además de tener la misma cláusula, a Facundo González, también marcador central, pero con la salvedad de que también puede desempeñarse como lateral izquierdo, se le renovó el contrato con una fecha similar. Sin embargo, en el caso del nacido en la ciudad cordobesa de San Francisco, se le actualizó el salario, según reportaron en el sitio oficial del Millo.

Mariano Barnao, Gerente de Fútbol, junto a Ulises Giménez y Facundo González. (Prensa River)

Dos juveniles que continúan en River

Otros dos futbolistas cuyo futuro estaba en duda y finalmente continuarán en River al menos hasta junio son Agustín de La Cuesta, capitán en Reserva y utilizado por Marcelo Gallardo en un partido con el primer equipo, alineándolo como titular ante Atlético Tucumán, el pasado Torneo Clausura, y Elián Giménez, quien estuvo todo el 2025 cedido en Sarmiento, haciendo un muy buen primer semestre y perdiendo protagonismo en la segunda mitad del año. El jugador se encuentra lesionado y continuará su recuperación en el Millonario.

