Tras vencer a Rosario Central por 2 a 0 y quedarse con el Trofeo de Campeones, la alegría en River duró poco, ya que minutos después, Claudio Echeverri, una de las figuras del partido y la máxima promesa de las inferiores del club, encendió las alarmas confirmando que no renovará su contrato con la institución.

Es que, luego de un gran rendimiento en el Mundial Sub 17, en el que ganó el Botín de Bronce por ser el tercer máximo goleador, el Diablito empezó a estar en el foco de los equipos más importantes de Europa, que ya tantean su situación, debido a que tiene vínculo con el Millonario hasta diciembre del 2024.

Referido a la situación del volante ofensivo de 17 años, su representante, Enzo Montepaone, rompió el silencio en diálogo con TyC Sports, en donde le puso paños fríos a la situación y llevó calma a los hinchas de River. “Claudio está disfrutando de este nuevo título y pensando en lo que viene. Tratamos que se mantenga al margen de todo lo que se dice”, tiró.

Además, agregó comentando el deseo del jugador: “Claudio está tan comprometido con el club y con sus compañeros, que pidió expresamente que si hubiese alguna negociación en curso, igual quiere quedarse un año jugando en el club que tanto ama. Seguramente en los próximos días, junto a la dirigencia analizaremos la situación y tomaremos la mejor decisión para todos”.

Estos dichos de Montepaone traen algo de calma a los hinchas de River, quienes estallaron en contra del juvenil por sus declaraciones y lo criticaron ferozmente en las redes sociales, en donde el Diablito tuvo que cerrar los comentarios por los mensajes que recibía de los fanáticos millonarios.

Cabe destacar que unos minutos después de sus dichos con la prensa, Echeverri habló con Brito, tal como lo confesó el presidente del Millonario, y allí le dijo que se equivocó con sus dichos. Además, en su cuenta de Instagram, publicó una historia en la que da a entender que quiere seguir en el club.

Los dichos de Echeverri sobre su renovación

“Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas que mi representante no atendía las llamadas pero siempre estuvimos en contacto. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses para disfrutar acá, después vemos qué pasa. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar”, tiró en diálogo con ESPN.

Los números de Claudio Echeverri en River

En total el Diablito disputó 6 partidos con la camiseta de River, en los que no anotó goles y aportó una asistencia, además de ganar dos títulos.

¿De cuánto es la cláusula de rescisión del Diablito Echeverri?

La cláusula de salida del volante ofensivo es de 25 millones de dólares.