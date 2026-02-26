El sentido posteo de Rodolfo D’Onofrio por la salida de Marcelo Gallardo de River: “El amor siempre será incondicional”

En el Estadio Más Monumental, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Apertura, River se enfrenta a Banfield en un encuentro especial, debido a que será el último de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo como entrenador de la institución de Núñez.

Previo a este encuentro, Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del Millonario, publicó un posteo en su cuenta de Instagram en el que le dedicó unas emotivas palabras al ‘Muñeco’, que dejará su cargo como DT del club tras un año y medio de su regreso, en agosto de 2024.

“El amor hacia vos será siempre incondicional. River volvió a ser River. Fuimos muy felices. Nos diste la gloria eterna. Gracias por tanto”, escribió D’Onofrio junto a una serie de fotos suyas junto a Gallardo a lo largo de su recorrido como presidente de la institución del barrio porteño de Núñez.

Rápidamente en los comentarios de este posteo, los hinchas del Millonario también le dejaron un mensaje de despedida a su entrenador, quien el pasado lunes a través de un video institucional confirmó que el encuentro ante Banfield será el último, ya que presentó la renuncia.

Los números de Marcelo Gallardo en su segunda etapa en River

En el desglose estadístico de este segundo capítulo, Gallardo disputó 85 partidos, cosechó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad del 53,72%. Si bien el número parece aceptable en el análisis aislado, la profundidad de los resultados en el último tramo caló hondo en la gestión: el Muñeco se despide con un River que se convirtió en el equipo que más veces perdió en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional, cayendo en 10 oportunidades.

