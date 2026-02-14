Es tendencia:
Encuesta Bolavip: los hinchas de River arrasaron al elegir al hipotético reemplazante de Gallardo

El Millonario no encuentra el rumbo y desde Bolavip se propusieron algunos nombres ante una posible salida del Muñeco.

Por Lautaro Toschi

Los hinchas de River no dudaron a la hora de elegir al entrenador que les gustaría ver en un futuro
© GettyLos hinchas de River no dudaron a la hora de elegir al entrenador que les gustaría ver en un futuro

Luego de caer por 4 a 1 ante Tigre en el Estadio Monumental y 1 a 0 frente a Argentinos en La Paternal, en River se respira intranquilidad. Luego de un 2025 para el olvido, los de Marcelo Gallado habían comenzado de buena manera el 2026, pero todo se cayó a pedazos con dos actuaciones para el olvido en las que el entrenador metió un cambio de esquema y de nombres importante, lo que lleva a pensar que todavía está en la búsqueda de un buen funcionamiento.

Marcelo Gallardo se ganó el amor incondicional de los hinchas de River. Es el único en ser ovacionado en el Monumental, tanto cuando lo nombra la voz del estadio como cuando sale al campo de juego, pero eso no quita que haya algunos cuestionamientos hacia sus decisiones.

Si bien su cargo al frente del primer equipo no está en riesgo en un corto plazo, si la situación no mejora no sería descabellado que dé un paso al costado. Es difícil imaginar a la dirigencia pidiéndoselo, pero él mismo podría tomar la decisión en caso que vea que la situación es irremontable, aunque por el momento eso no sucedería.

Bolavip propuso una encuesta en su canal de WhatsApp en la que les propuso a los hinchas elegir a un hipotético sucesor de Marcelo Gallardo, siempre y cuando el Muñeco decida dar un paso al costado. Entre las opciones aparecieron nombres de verdaderos ídolos del club como es el caso de Ramón Díaz, también de ex jugadores muy respetados y que tienen ya su recorrido como entrenadores como Hernán Crespo, Eduardo Coudet y Matías Almeyda.

Hernán Crespo. (Foto: Getty).

Hernán Crespo. (Foto: Getty).

Un claro ganador que arrasó en la votación

Por amplio margen y con casi 3 mil votos, quien se impuso en la encuesta de Bolavip para ser el reemplazante de Marcelo Gallardo, siempre y cuando decida marcharse, fue Hernán Crespo. En segundo lugar -con 759 votos- apareció Eduardo Coudet y completó el podio, casi con 600 votos, Ramón Ángel Díaz.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo sufrió derrotas consecutivas ante Tigre (4-1) y Argentinos (1-0) en 2026.
  • Hernán Crespo lideró una encuesta de Bolavip con casi 3.000 votos para ser sucesor.
  • Eduardo Coudet y Ramón Díaz completaron el podio de favoritos con 759 y 600 votos.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

