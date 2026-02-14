Es tendencia:
La reacción de los hinchas de River ante la posible llegada de Bareiro a Boca: “Es peor que Colidio”

El Xeneize inició conversaciones por el atacante paraguayo que juega en Fortaleza, dueño de su pase en partes iguales con el Millonario.

Por Lautaro Toschi

Adam Bareiro podría llegar al Xeneize
Boca busca un delantero de área y el apuntado ahora es Adam Bareiro. Los de la Ribera tienen cupo para incorporar ya que Rodrigo Battaglia se operó y tendrá para varios meses de recuperación. Juan Román Riquelme siempre estuvo interesado en el atacante paraguayo, que actualmente se desempeña en Fortaleza, aunque River cuenta con un 50% del pase, por lo que deberá aceptar que el jugador arribe al rival de toda la vida.

Boca ofertó 3 millones de dólares por el 100% del pase. Fortaleza y River deben ponerse de acuerdo para que la operación se concrete. Un detalle no menor es que el club de la Ribera todavía no acordó el salario del atacante, por lo que no se podría afirmar que esté cerca, pero sí es real el interés por él y el ofrecimiento por su pase.

Adam Bareiro mostró su mejor cara en San Lorenzo y a mediados de 2024 arribó a River, cuando Martín Demichelis todavía era el entrenador. En Núñez no le fue para nada bien, no logró convencer a Marcelo Gallardo, que apenas le dio minutos en el segundo semestre de 2024. No convirtió goles y para comienzos de 2025 se fue a préstamo a Qatar.

Regresó a River luego de seis meses, pero Marcelo Gallardo le comunicó que no lo iba a tener en cuenta, por lo que debió buscarse equipo y allí fue que apareció Fortaleza, que por entonces estaba peleando por no descender. Finalmente, los de norte de Brasil no cumplieron su objetivo y terminaron en Segunda División.

Los hinchas de River reaccionaron al posible paso de Bareiro a Boca

  • Boca Juniors ofertó 3 millones de dólares por el 100% del pase de Adam Bareiro.
  • River Plate posee el 50% del pase del delantero y debe autorizar la operación.
  • El cupo se liberó tras la cirugía de Rodrigo Battaglia, quien tendrá meses de recuperación.
