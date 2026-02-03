Desde que Ángel Di María volvió al fútbol argentino, las sospechas estuvieron a la orden del día. Hubo fallos polémicos a favor de Rosario Central, como algunos penales cobrados a favor, pero lo más llamativo fue cuando la AFA decidió, en plena competencia y sin aviso previo, decretar que el Canalla fue campeón de Liga por haber sido líder en la tabla anual.

Lógicamente, Ángel Di María no tiene la culpa de esta situación. Fideo no fomenta eso tampoco, solamente que -como prácticamente cualquier futbolista de Primera División- ante cualquier mínimo contacto se tira y, muchas veces los árbitros con él compran y con otros no.

Esteban Fuertes, ex jugador de River, dijo en pleno streaming de La Página Millonaria, que los árbitros exponen a Fideo: “Creo que es el error más grande que pueden cometer los árbitros. Está bien que nos dio mucho, pero lo están haciendo quedar mal a él también. Lo dejan expuesto“.

Además, agregó: “A Dí María, desgraciadamente, le están cobrando todo”. Cabe destacar que el pasado domingo, el Millonario visitó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y Facundo Tello -árbitro del partido- compró prácticamente cada vez que Fideo cayó al piso y cobró falta, aunque muchas de ellas no fueron.

Salas marca a Di María, que se tiró alevosamente adentro del área, pero en este caso, Tello no cobró. (Foto: Getty).

El paso del Bichi Fuertes por River

Luego de hacer su camino por muchos clubes argentinos, algunos de ellos en el Ascenso, Bichi Fuertes tuvo breves pasos por Lens de Francia y Tenerife de España. A mediados de 2002, el Bichi arribó a River y jugó en el club de sus amores por una temporada. En total fueron 45 partidos en los que marcó 16 goles y obtuvo el Torneo Clausura 2003 de mano del Ingeniero Pellegrini. Luego se marchó a Colón, donde se convirtió en ídolo.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE