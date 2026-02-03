Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Fue campeón con River y cuestionó al arbitraje: “Lo están haciendo quedar mal a Di María”

Esteban Fuertes, que vistió la camiseta del Millonario entre 2002 y 2003, fue duro con los árbitros cuando dirigen a Angelito.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Ángel Di María
© GettyÁngel Di María

Desde que Ángel Di María volvió al fútbol argentino, las sospechas estuvieron a la orden del día. Hubo fallos polémicos a favor de Rosario Central, como algunos penales cobrados a favor, pero lo más llamativo fue cuando la AFA decidió, en plena competencia y sin aviso previo, decretar que el Canalla fue campeón de Liga por haber sido líder en la tabla anual.

Lógicamente, Ángel Di María no tiene la culpa de esta situación. Fideo no fomenta eso tampoco, solamente que -como prácticamente cualquier futbolista de Primera División- ante cualquier mínimo contacto se tira y, muchas veces los árbitros con él compran y con otros no.

Esteban Fuertes, ex jugador de River, dijo en pleno streaming de La Página Millonaria, que los árbitros exponen a Fideo: “Creo que es el error más grande que pueden cometer los árbitros. Está bien que nos dio mucho, pero lo están haciendo quedar mal a él también. Lo dejan expuesto“.

Además, agregó: “A Dí María, desgraciadamente, le están cobrando todo”. Cabe destacar que el pasado domingo, el Millonario visitó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y Facundo Tello -árbitro del partido- compró prácticamente cada vez que Fideo cayó al piso y cobró falta, aunque muchas de ellas no fueron.

Salas marca a Di María, que se tiró alevosamente adentro del área, pero en este caso, Tello no cobró. (Foto: Getty).

Salas marca a Di María, que se tiró alevosamente adentro del área, pero en este caso, Tello no cobró. (Foto: Getty).

El paso del Bichi Fuertes por River

Luego de hacer su camino por muchos clubes argentinos, algunos de ellos en el Ascenso, Bichi Fuertes tuvo breves pasos por Lens de Francia y Tenerife de España. A mediados de 2002, el Bichi arribó a River y jugó en el club de sus amores por una temporada. En total fueron 45 partidos en los que marcó 16 goles y obtuvo el Torneo Clausura 2003 de mano del Ingeniero Pellegrini. Luego se marchó a Colón, donde se convirtió en ídolo.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • La AFA decretó a Rosario Central campeón de Liga por liderar la tabla anual.
  • Esteban Fuertes marcó 16 goles en 45 partidos durante su etapa en River.
  • El árbitro Facundo Tello dirigió el encuentro entre el Millonario y el equipo de Di María.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Fue campeón en River y afirmó que quiere que salga campeón Boca: “Me gusta como está jugando”
Fútbol Argentino

Fue campeón en River y afirmó que quiere que salga campeón Boca: “Me gusta como está jugando”

Bichi Fuertes respaldó a Cavani por su momento en Boca: "Lo banco a morir"
Boca Juniors

Bichi Fuertes respaldó a Cavani por su momento en Boca: "Lo banco a morir"

Un ex River y una definición sobre Benedetto antes del Superclásico: "Es el..."
Boca Juniors

Un ex River y una definición sobre Benedetto antes del Superclásico: "Es el..."

La primera decisión de Simeone con Julián Álvarez tras la llegada de Lookman al Atlético
Fútbol europeo

La primera decisión de Simeone con Julián Álvarez tras la llegada de Lookman al Atlético

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo