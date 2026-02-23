Es tendencia:
Gallardo se va de River: la reacción de los hinchas en redes sociales

El anuncio de salida del Muñeco convirtió su nombre en tendencia y los fanáticos provocaron una catarata de comentarios de despedida.

Por Bruno Carbajo

Marcelo Gallardo dejará de ser el entrenador de River.
Marcelo Gallardo dejará de ser el entrenador de River.

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River llegó a su fin. El Muñeco anunció mediante un video que el encuentro del próximo jueves frente a Banfield será el último al mando del equipo, donde aprovechará a despedirse de los hinchas. Como era de esperarse, la noticia no tardó en sacudir al mundo millonario y provocar la reacción de los fanáticos, quienes convirtieron a su DT en tendencia.

Más allá de que este segundo ciclo terminó marcado por una profunda crisis deportiva, el anuncio de salida dio paso a una ola de mensajes cargados de gratitud. En redes sociales, miles de hinchas le agradecieron no solo por lo conseguido a lo largo de su historia en el club, sino también por la valentía de dar un paso al costado en un momento adverso. Otros remarcaron su cariño incondicional pese a las dificultades recientes e incluso dejaron en claro que desean que esta partida no sea un adiós definitivo.

Así, mientras comienza a transitar sus últimas 72 horas como entrenador millonario, el Muñeco ya recibe el reconocimiento de una parte mayoritaria del pueblo riverplatense, que se prepara para despedirlo una vez más.

