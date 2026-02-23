Gallardo se va de River: la reacción de los hinchas en redes sociales

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River llegó a su fin. El Muñeco anunció mediante un video que el encuentro del próximo jueves frente a Banfield será el último al mando del equipo, donde aprovechará a despedirse de los hinchas. Como era de esperarse, la noticia no tardó en sacudir al mundo millonario y provocar la reacción de los fanáticos, quienes convirtieron a su DT en tendencia.

Más allá de que este segundo ciclo terminó marcado por una profunda crisis deportiva, el anuncio de salida dio paso a una ola de mensajes cargados de gratitud. En redes sociales, miles de hinchas le agradecieron no solo por lo conseguido a lo largo de su historia en el club, sino también por la valentía de dar un paso al costado en un momento adverso. Otros remarcaron su cariño incondicional pese a las dificultades recientes e incluso dejaron en claro que desean que esta partida no sea un adiós definitivo.

Así, mientras comienza a transitar sus últimas 72 horas como entrenador millonario, el Muñeco ya recibe el reconocimiento de una parte mayoritaria del pueblo riverplatense, que se prepara para despedirlo una vez más.

