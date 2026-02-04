Un histórico y campeón de todo con River presionó a Gallardo: “La espalda grande también se te va achicando”

El 2026 recién está empezando y Marcelo Gallardo sabe que tiene que conseguir buenos resultados este año en River Plate. En su segundo ciclo como entrenador del club, el Muñeco les pidió paciencia a los hinchas, pero aún no entregó títulos desde su retorno a la institución.

En ese contexto, con la Copa Sudamericana y los torneos locales por delante, Antonio Alzamendi, histórico futbolista del Millonario, remarcó la necesidad del club de sumar títulos este año y le dio un ultimátum a Gallardo en esta etapa como DT.

“River siempre está obligado a ganar. ¿Qué pasa con Gallardo? No lo voy a decidir yo. Eso lo tiene que decidir el presidente y Gallardo mismo. Eso no te lo puedo decir. Lo veo con ganas de hacer las cosas, pero cuando no se ganan campeonatos ya se empieza a complicar. La espalda grande también se te va achicando”, explicó a Cancha Embarrada el uruguayo, ganador de cuatro títulos con la banda en el pecho, incluyendo la Copa Libertadores y la Intercontinental, con gol suyo.

Y se extendió: “Si no se puede ganar jugando bien, hay que ganar. En River hay que ganar. Es lo que siento como jugador de fútbol. Estás en la obligación de ganar. No viniste a festejar un sexto puesto. En River no podés festejar ni un tercero, ni un segundo. Pasa acá con Peñarol y Nacional”.

Además, deslizó que el ciclo de Gallardo puede tener un final pronto si no levanta en cuanto a resultados: “Todos sabemos que si no ganamos en cualquier momento nos van a pedir la renuncia o te tenés que ir. Yo todavía confío en que pueda. Recién arrancó el campeonato. Pesa no estar en la Libertadores. La Sudamericana es una posibilidad de poder ganar, pero también estar bien a nivel local”.

Cuándo es el próximo partido de River

Peleando por los primeros puestos de la Zona B del Torneo Apertura 2026, el Millonario se presentará este sábado 7 de febrero a las 20 ante Tigre en el Estadio Más Monumental en el marco de la Fecha 4.

