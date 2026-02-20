River hoy: la formación vs. Vélez y se vienen los ascensores en el Monumental

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 20 de febrero de 2026, a dos días de medirse ante Vélez en el José Amalfitani. El once inicial que pondría Marcelo Gallardo, la sanción que la AFA le dio al DT luego de su expulsión ante Argentinos Juniors en La Paternal, el dinero que le ingresa por Adam Bareiro tras confirmarse su llegada a Boca y los ascensores que se vienen en el Estadio Monumental.

La probable formación para visitar a Vélez

El próximo domingo, a partir de las 19.15 horas, River visitará a Vélez por la sexta jornada del Torneo Apertura. Para este encuentro, Marcelo Gallardo podría contar con Franco Armani y Sebastián Driussi. Ante este panorama, el once del Millonario para enfrentar al Fortín sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto.

Gallardo y Armani. (Foto: Prensa River).

Se conoció la multa de AFA a Gallardo

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino publicó los informes definitivos que evidencian cuáles son los castigos a los que se enfrentan cada uno de los implicados durante la última jornada. Como no podía ser de otra manera, el Muñeco es el principal protagonista de este tema tras su altercado con el árbitro en cuestión.

Lo cierto es que Gallardo está suspendido por un partido, aunque podría esquivar dicha pena si así lo considera. La única manera de poder estar presente el domingo ante Vélez es que pague la multa de $840.000 por su comportamiento que derivó en la tarjeta roja que le mostró Merlos durante el cotejo disputado en La Paternal frente a Argentinos Juniors.

¿Cuánto dinero recibirá River por Adam Bareiro?

Adam Bareiro será jugador de Boca Juniors a cambio de 3.5 millones de dólares por el 100% del pase, de los cuales River recibirá 1.75 millones. Pero anteriormente, los de Núñez habían embolsado 1 millón de dólares por el préstamo a Al Rayyan de Qatar y 1.5 millones por la venta del 50% del pase a Fortaleza.

Adam Bareiro celebrando en La Bombonera. (Foto: Getty).

River le pagó a San Lorenzo 3.5 millones de dólares por el 100% del pase a mediados de 2025, pero apenas seis meses más tarde -luego de no convertir un tanto en el semestre- se marchó a préstamo al fútbol de Qatar, cuando regresó acordó su arribo a Fortaleza y ahora a Boca. En total, los de Núñez acumularon 4.250.000 dólares por Adam Bareiro.

Se vienen los ascensores en el Estadio Monumental

Tal como anticipó Bolavip, River comenzará a construir la quinta bandeja, la cual aportará nada más y nada menos que 16 mil nuevos lugares, lo que llevará la capacidad total de 85 mil a 101 mil espectadores, pasando a ser -una vez que estén finalizadas las obras en el año 2029- en el estadio con más aforo de América y el segundo de un club en el mundo, solamente detrás del Camp Nou.

Del lado izquierdo es el corte de los ascensores y del derecho el de las escaleras. (Foto: River Plate).

La construcción de la quinta bandeja será encima de las actuales plateas altas, por lo que en lo que respecta a altura serán unos 40 metros para subir, lo que se puede comparar con un edificio de 14 pisos. Ante esta situación, según pudo saber Bolavip en exclusiva, River contempló la construcción tanto de escaleras -que tendrán la misma estética de las actuales- y también de ascensores, con el fin de permitirle a los que concurran a la quinta bandeja de no tener que hacer un desgaste físico importante.

