Mientras preparan los últimos partidos de cara a la Copa de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones, tanto Martín Demichelis como la dirigencia de River ya se encuentran trabajando en lo que será la planificación para la temporada 2024, en la que tienen como primer objetivo mejorar el desempeño en la Copa CONMEBOL Libertadores.

Es por eso, que desde el cuerpo técnico del Millonario, tomaron una fuerte decisión con respecto al plantel, ya que el mismo tiene muchos jugadores a disposición. La misma, es reducir la cantidad, para que la competencia interna sea aún más fuerte de lo que es actualmente.

Acorde a lo que informa el periodista de TyC Sports, Juan Cortese, Martín Demichelis quiere tener un plantel más corto, con un máximo de 26 jugadores, por lo que se vienen varias salidas en el próximo mercado de pases, que se llevará a cabo en enero del 2024, previo al inicio de la competencia oficial.

Actualmente, el plantel del Millonario, cuenta con 30 futbolistas profesionales, y a estos hay que agregarle los jugadores que regresarán de sus préstamos a partir del 31 de diciembre, tales como Flabián Londoño Bedoya (vuelve de Arsenal de Sarandí), o Alex Vigo (regresa de Estrella Roja).

Entre las posibles salidas, muchas de ellas tienen que ver con los experimentados del plantel, tales como Enzo Pérez y Jonatan Maidana, cuyos contratos finalizan en diciembre de este año y podrían no ser renovados. Además, algunos jugadores con pocos minutos, como David Martínez, podrían irse si llega una buena oferta.

Por otro lado, debido a esta decisión, también se espera darle mayor lugar a los juveniles de las divisiones inferiores, como Claudio Echeverri, de gran rendimiento en el Mundial Sub 17, así como también a los que debutaron en el último amistoso ante Colo Colo, como Tobías Leiva y Joaquín Flores.

Los jugadores de River que finalizan su contrato en diciembre

Hay cinco futbolistas que finalizan su contrato con la institución y aún no fueron renovados. Los mismos son: Enzo Pérez, quien definirá si extiende el vínculo o no; Jonatan Maidana, quien no seguirá en la institución; Matías Suárez que aún no definió su futuro; Bruno Zuculini, que tiene una oferta de Racing; y el defensor Emanuel Mammana, quien quiere seguir en el club.

Fonseca se sumará a River para el 2024

El mediocampista central uruguayo de 25 años que fue adquirido por River en el último mercado de pases, finalizará su vínculo con Montevideo Wanderers de su país y a partir del 1ero de enero estará a disposición de Martín Demichelis para la próxima temporada.