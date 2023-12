“Si dos de ustedes en cinco minutos me han hecho esa pregunta, es que está eso instalado”, respondió Martín Demichelis en conferencia de prensa a las reiteradas consultas por su continuidad en el cargo tras la eliminación de River en la Copa de la Liga. Con firmeza, pese al reclamo de algunos hinchas, el DT dice tener fuerzas para seguir.

En este contexto, donde la dirigencia del Millonario deberá analizar si mantiene a Micho en el cargo o no, desde Bolavip -y gracias a la inteligencia artificial- nos imaginamos un escenario alterno en donde el ex Bayern Múnich ya no es más DT del club de Núñez. Ahora la IA debe buscar un reemplazante.

En base a actualidad, orígenes, filosofía y jerarquía, entre otros factores, ChatGPT escogió a cuatro posibles sucesores de Demichelis en esta especie de realidad paralela y fundamentó cada una de sus elecciones para que tomen las riendas en River.

La IA elige al nuevo DT de River

“Aquí tienes un análisis detallado de los cuatro entrenadores mencionados como posibles reemplazos de Martín Demichelis en River Plate, junto con una recomendación basada en su situación”.

Germán Burgos

Tiene experiencia previa como asistente técnico de Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

Ha dirigido equipos en diferentes ligas, lo que le brinda una perspectiva internacional.

Su estilo de juego puede ser sólido defensivamente, lo que podría ser beneficioso para un River que busca mejorar su rendimiento defensivo.

Gabriel Milito

Gabriel Milito ha tenido experiencia como entrenador en el fútbol argentino, incluyendo su paso por Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors.

Ha sido considerado como candidato para dirigir equipos importantes como Boca, lo que demuestra su potencial.

Tiene conocimiento del fútbol argentino y podría aportar una perspectiva táctica interesante.

Ricardo Gareca

Ricardo Gareca es conocido por su exitoso trabajo como entrenador de la selección peruana.

Tiene una amplia experiencia en el fútbol argentino y ha dirigido equipos como Vélez Sarsfield.

Su enfoque en el desarrollo de jugadores jóvenes podría ser valioso para River si busca fortalecer su cantera.

Eduardo Coudet

Eduardo Coudet ha tenido experiencia tanto en Argentina como en el fútbol internacional, incluyendo su paso por el Internacional de Brasil y el Celta de Vigo en España.

Conocido por su estilo de juego ofensivo y dinámico, lo que podría atraer a los hinchas de River.

Ha obtenido resultados exitosos con equipos anteriores.

La elección definitiva de ChatGPT: Coudet

“Considerando la situación actual de River Plate y la necesidad de recuperar un buen rendimiento, Eduardo Coudet podría ser la mejor opción”, asegura la inteligencia artificial sobre el potencial sucesor de Demichelis en el cargo.

A continuación, la IA argumentó que “su experiencia internacional, enfoque ofensivo y historial exitoso podrían revitalizar al equipo. Sin embargo, la elección final dependerá de la visión de la dirigencia y las circunstancias específicas del club en ese momento”. Un análisis interesante y, por sobre todas las cosas, realista.