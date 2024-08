Bastian juega como marcador central en la Octava División, pero su futuro es incierto ya que no se sabe su familia continuará en Argentina.

El sábado 27 de julio, River informó a través de sus redes sociales que Martín Demichelis dejaría de ser el entrenador del primer equipo una vez que termine el partido ante Sarmiento de Junín del domingo 28. El ciclo de Micho estaba cumplido, no le encontraba la vuelta, los jugadores no respondían y la dirigencia creyó que no tenía herramientas para revertir la situación.

La decisión de terminar con el ciclo de Martín Demichelis, pero darle la oportunidad que dirija un partido más en el Monumental fue una decisión acertada para que el público presente pueda despedir a un entrenador que nació en la casa y que obtuvo tres títulos en su año y medio al frente del primer equipo. En aquella jornada hubo lágrimas y emoción junto a Bastian, su hijo mayor que juega en las Inferiores del Millonario y fue alcanzapelotas.

¿Qué será del futuro de Bastian?

Bolavip consultó qué pasará con Bastian Demichelis, defensor central de la Octava División que tuvo mayor participación en Liga Metropolitana, pero que hacía poco alternaba con AFA. Desde River dijeron que en el club pretenden que Bastian continúe y el deseo del chico también es hacerlo. En Núñez consideran que se estaba adaptando y había comenzado muy bien su paso por AFA.

La realidad todo depende de lo que hagan sus padres y dónde vivirán en un futuro cercano. Todo indica que la familia Demichelis partirá a Europa nuevamente y eso haría que Bastian se vaya con ellos porque consideran que es muy chico para quedarse en Argentina. Él tiene una gran relación con Valentino López -hijo de Maxi- que vive una situación similar y que tiene la posibilidad de estar en Argentina sin sus padres, aunque al cuidado de su familia.

Bastian Demichelis y Valentino López. (Foto: @bastian_demichelis).

Bastian, un fanático de River

El hijo mayor de Martín Demichelis y Evangelina Anderson es fanático de River. Inclusive antes de venir a vivir a Argentina, se lo vio yendo a la escuela en Alemania con la camiseta del elenco Millonario. También es habitual ver publicaciones suyas en las redes sociales con cuestiones vinculadas al club de sus amores. Es comprensible que estando en Octava División tenga la voluntad de quedarse en el Millonario y hacer el camino soñando con jugar en Primera.