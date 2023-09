No es ninguna novedad que River Plate se encuentra transitando un momento realmente delicado después de las tempranas eliminaciones de la Copa Libertadores de América y de la Copa Argentina y del mal comienzo en la Copa de la Liga Profesional.

Un presente inimaginado después de lo que fue el título en la Liga Profesional de Fútbol. Una realidad que nadie tenía en los planes y que se confirmó este sábado al cabo de una producción para el olvido de los de Núñez cayendo por 2-0 como visitantes de Vélez.

En ese contexto, los cuestionamientos no demoraron en profundizarse, no solamente hacia el cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis sino también apuntando hacia varios futbolistas que no se encuentran en un nivel acorde a las exigencias del club.

Bajo esa órbita, hay por lo menos cinco integrantes del actual plantel profesional de River que tienen muchas chances de marcharse a fin de año, cuando se abra un nuevo mercado de pases. Sí, podrían tener las horas contadas en la entidad dirigida por Demichelis.

Los protagonistas son Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Matías Suárez, todos futbolistas que se encaminan hacia las respectivas finalizaciones de sus contratos y que no gozan de una actualidad auspiciosa.

+ ¿Cuándo vuelve a jugar River por la Copa de la Liga?

Por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, River recibirá a Arsenal de Sarandí el domingo 17 de septiembre.

+ ¿Cuántos puntos tiene River en la Copa de la Liga?

Al cabo de tres presentaciones, el Millonario solamente acumula tres puntos producto de una victoria y dos derrotas.