Los particulares posteos de Kevin Castaño tras la derrota de River ante Vélez: “Las calles no olvidan”

El clima en River es de extrema tensión. La derrota frente a Vélez no solo significó la tercera caída consecutiva en el Torneo Apertura, sino que agudizó una crisis deportiva alarmante: el Millonario acumula 10 derrotas en sus últimos 15 partidos en el plano doméstico y es el equipo de Primera con más caídas en ese tramo. El escenario escaló al punto de que Marcelo Gallardo decidiera analizar si dar o no un paso al costado. Y como si no fuera suficiente, una inesperada aparición en redes sociales sumó un nuevo foco de suspicacias.

El protagonista de esta historia es Kevin Castaño. Minutos después de haberse consumado el traspié en Liniers y no haber sumado minutos, el mediocampista colombiano utilizó su cuenta de Instagram para realizar dos publicaciones de libre interpretación, pero que no pasan desapercibidas dado el delicado momento que atraviesan en Núñez.

En su primer posteo, Castaño compartió un versículo de la Biblia. “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora“, citó para luego agregarle una frase propia. “Su tiempo“, escribió, acompañado por el emoji de un reloj. Un mensaje que puede interpretarse de múltiples formas, siendo una de ellas cierta disconformidad por su presente futbolístico.

El primer posteo de Castaño tras la derrota de River ante Vélez.

Pero la situación no quedó ahí. Inmediatamente después, el volante reposteó una historia de lo que aparenta ser una persona de su círculo íntimo. La imagen mostraba un collage de fotos de Castaño vistiendo la camiseta de su selección nacional, precisamente en el duelo ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas del año pasado, acompañado de una frase contundente: “Las calles no olvidan cómo solía ser“.

La publicación de Castaño recordando su convocatoria a la Selección de Colombia.

Publicidad

Publicidad

Esta última aparición digital conlleva inevitablemente cierta carga nostálgica a lo que supo ser una de las mejores facetas individuales de Castaño, recordando el nivel internacional que supo mostrar cuando gozaba de confianza y minutos, un combo que está lejos de disfrutar actualmente en Núñez.

La realidad que vivió el mediocampista en Liniers no resulta una sorpresa, sino que forma parte de la tendencia que explica su año. Es que se encuentra totalmente relegado en la consideración del Muñeco, acumulando apenas 63 minutos en cancha distribuidos en solo dos encuentros. Esta realidad contrasta con su versión del 2025, donde comenzó siendo una pieza clave y su alto rendimiento lo llevó a ser convocado a la selección de Colombia.

Datos clave

Kevin Castaño suma apenas 63 minutos en cancha durante el actual Torneo Apertura.

suma apenas en cancha durante el actual Torneo Apertura. El volante colombiano publicó un versículo bíblico tras no jugar frente a Vélez Sarsfield.

tras no jugar frente a Vélez Sarsfield. Castaño reposteó imágenes con la Selección de Colombia destacando su nivel del año 2025.

Publicidad