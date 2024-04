En el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, River perdió 3 a 2 contra Boca en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y de esta manera quedó eliminado del certamen que aún no pudo ganar desde que se disputa.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, habló en conferencia de prensa, en la que además de hacer el análisis de sus dirigidos, se refirió a un particular episodio que ocurrió en el vestuario de los árbitros.

Es que, antes de ir a la sala de conferencia de prensa, el DT del elenco de Núñez sorprendió a los presentes, debido a que pasó por zona mixta y se metió al vestuario de los árbitros para hablar con el juez principal, Yael Falcón Pérez.

“Jamás hablé de los árbitros y jamás voy a hablar. Fui por una cuestión de disculpas, por si alguno de los chicos le había dicho algo, para que sepan entender las emociones de los jugadores tras perder un partido”, explicó al respecto.

Y agregó con respecto a la polémica jugada en la que el VAR invalidó el gol en contra de Lema, que ponía a su equipo arriba en el marcador: “No vi la jugada del gol anulado”.

El análisis del partido

“Creo que hicimos un buen primer tiempo, donde arrancamos mejor que el rival. Hasta el tiro libre de Zenón no habían sido gravitantes, pero tampoco nosotros fuimos tan dominantes desde la posesión. Estos partidos se viven con muchas emociones, para bien y para mal. Encontraron ese gol al final del primer tiempo que los pone mejor anímicamente para el segundo tiempo. Tuvimos esa jugada preparada que no terminó siendo gol tras un parate y ellos volvieron a salir fortalecidos mentalmente. Después de una jugada que no pudimos rechazar llega el 2 a 1, justo hicimos unos cambios y cuando nos quisimos acomodar el rival nos volvió a golpear. Después se vio en lo actitudinal que fuimos para adelante a pesar de que no nos alcanzó. En el segundo tiempo el partido se hizo muy cortado, no pasaron más de 2 o 3 minutos de fluidez y eso nos perjudica”, comenzó explicando.

Y agregó: “Estábamos haciendo un buen primer tiempo, donde el rival no nos gravitaba, donde fluía nuestra jugada de jugar, de circular la pelota. No teníamos mayores preocupaciones, creo que Aliendro controló bien las subidas de Advíncula junto a Enzo Díaz, pero luego nos terminó desbordando y no lo pudimos defender. Cuando te vas al vestuario después de haber hecho un buen primer tiempo, lo que me preocupaba era que los chicos no se caigan emocionalmente. Salimos, hicimos el segundo gol que no valió y después nos golpeó el rival, por lo que nos empezó a golpear”.

La elección de la delantera

Por otro lado, también se refirió a la elección de la delantera titular, ya que finalmente decidió que Colidio sea quien acompañe a Borja, relegando al banco de suplentes a Solari. “El sistema que más nos está haciendo funcionar como equipo es con dos delanteros. Dentro de los cinco delanteros, porque Mastantuono puede ser uno de ellos, decidí por Borja que es nuestro goleador y por Facundo, que venía de hacer tres goles”, comentó.

La explicación de los cambios

“Lanzini entró fresco desde el banco, nosotros tenemos en consideración a Mastantuono, que nos enorgullece tenerlo con 16 años. Antes de ponerlo en el primer partido le avisé a la dirigencia que se prepare porque iba a venir una oleada en cuanto a las miradas y los adjetivos calificativos para él, por lo que había que contener eso. Lo vemos como un jugador de desequilibrio y no un jugador que haga un gran sacrificio. Echeverri tuvo fiebre hasta anoche y hoy se sintió mejor, por lo que jugó. Justo Nacho estaba con amarilla, por lo que la idea del ingreso de Lanzini y Barco era poder romper con el cambio de líneas que tienen ellos, pero justo nos golpearon ahí, luego se replegaron y se hizo más difícil”, cerró explicando los primeros cambios que realizó.