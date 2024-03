En el marco del partido correspondiente a la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional, tras comenzar perdiendo por el tanto de Benjamín Domínguez, River lo dio vuelta y venció por 3 a 1 a Gimnasia de La Plata, gracias a los goles de Claudio Echeverri, Leandro González Pírez y Facundo Colidio.

Como marca el protocolo de la LPF, luego del encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en donde se refirió a lo que fue el rendimiento de sus dirigidos y palpitó el sorteo de la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

“No me puedo permitir elegir, somos River, y si elijo no me va a tocar lo que elija. Que venga lo que tenga que venir, lo importante es que sigamos creciendo. Hemos hecho experiencia del año pasado y estoy confiando en que lo podemos hacer mucho mejor”, dijo al respecto del sorteo, que se realizará el lunes 18 de marzo a las 20:00 horas en Luque, Paraguay.

Además, agregó que le dio dos días libres al plantel para llegar de la mejor manera al debut en el certamen continental y que no viajará a Paraguay: “Los chicos van a tener dos días de descanso porque veníamos de un trajín en el que prácticamente no descansaron. El miércoles volvemos a entrenar para el amistoso en Mendoza, luego tenemos Huracán y el debut en la Copa Libertadores. En este caso, a diferencia del año pasado, no voy a viajar al sorteo de la copa”.

Las críticas por el estado físico del plantel

Por otro lado, se refirió a las críticas que recibió por el estado físico de sus jugadores: “Siendo sincero, creo que lo dijo Brito el otro día. Se entiende la exigencia del hincha, porque esta institución no puede parar de crecer, y nosotros deseamos que River no pare de crecer. Entendemos la exigencia del hincha, que quiere ganar, gustar y golear, pero no siempre se puede. Volvimos a mantener el invicto, Echeverri marcó su primer gol y se desahogo, que lo necesitaba. Terminamos enteros, venimos de vencer a un gran equipo como lo es Estudiantes y hoy lo hemos hecho de nuevo, lo que refleja que hace dos semanas no estábamos tan mal físicamente como decían. Agradezco el apoyo de la gente y ojalá apoyen al plantel, necesitamos de todos para seguir creciendo. Yo voy a poner lo mejor de mí”.

Su análisis del partido

“Después de un gran triunfo como el del otro día, inconscientemente se suele bajar y es lo que no nos podemos permitir. La verdad es que estamos todos muy contentos porque creo que hicimos un partido completo, porque nos pusimos en desventaja en el primer tiempo, en el que arrancamos muy bien y afrontamos el partido de hoy con grandísima responsabilidad. Ojalá que el partido del otro día haya sido el despegue. Hoy como entrenador de River me voy orgulloso y felíz por regalarle a la gente un triunfo más ante un buen equipo, que se dedicó a jugar y lo hizo bien. Cerramos una semana completa”, comenzó explicando.

Y sumó: “Hicimos un muy buen segundo tiempo o mejor que el primero contra Estudiantes y con un XI diferente al que arrancó hoy. De eso se trata para mí, independientemente de los nombres, que el equipo funcione. Llegará un momento en el que no se podrá rotar más, pero necesitamos de todos. Yo no puedo llegar a un partido con 11 jugadores y tirarle la responsabilidad a quienes no vienen sumando minutos”.

La ovación que recibió de la gente

Además, fue consultado por la ovación que recibió esta tarde por parte de los hinchas de River, y al respecto comentó: “Creo que dos veces me han cantado o coreado mi nombre, que fue cuando salimos campeones. Es justamente eso, River te exige salir campeón para que te aplaudan. Hay que seguir luchando para ir por otro título más. Que sigan creyendo porque los chicos se matan por ir por otro título más”.

Y cerró: “Mi único objetivo como entrenador de River es ganar títulos, me gustaría volver a ser campeón, independientemente de cual sea el título”.

La felicidad por el gol de Echeverri

“Seguramente la familia fue quien más lo ayudó, nosotros queremos que sea felíz jugando a la pelota. De verdad me alegro por él por su gol porque lo necesitaba y sobre todo en el Monumental. Hay que valorar el esfuerzo del chico, que está en el club desde los 8 años. Hoy está dando sus frutos el camino recorrido y le dejó una venta muy grande a la institución. Ojalá nos ayude a tener un gran año”, comentó sobre la situación del juvenil.