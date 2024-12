River sabe que no puede fallar en el mercado de pases. También tiene claro que no hay tiempo para períodos de adaptación, por eso Gallardo va a ir en búsqueda de viejos conocidos, aunque también llegarán caras nuevas. El Muñeco no descansa ni en este corto receso, ya dialogó con los dirigentes, también levantó el teléfono para hablar con algunos futbolistas y hay cinco operativos retorno en marcha, aunque habrá que ver cuántos llegan a buen puerto.

Gallardo quiere volver a contar con Enzo Pérez, Juanfer Quintero, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi en este mercado de pases. Un detalle a tener en cuenta es que a todos ellos los potenció y los cinco fueron campeones de la Libertadores, el gran objetivo del próximo año.

Lo de Enzo Pérez está al caer y para volver a contar con él no será necesario desembolsar dinero para adquirir su pase. Lo de Quintero dependerá exclusivamente de lo que pretenda el jugador, si da el visto buen se negociará con Racing y por unos 4 millones de dólares podría salir, aunque.

La situación de Martínez Quarta

Ya hubo contactos entre el entorno del futbolista y River, también se supo que Fiorentina está dispuesto a negociar por él y que por una suma cercana a los 7 millones de dólares se podría marchar. Todos los caminos conducen a que el Chino tendrá un segundo ciclo en Núñez a partir de 2025.

Lucas Martínez Quarta en Fiorentina. (Foto: IMAGO).

¿Qué tiene que pasar para que vuelva Montiel?

El caso de Gonzalo Montiel en Europa es irregular desde hace un tiempo. Es cierto que en sus inicios en el Sevilla fue importante, que se coronó campeón de la Europa League con participación importante, pero desde su salida a Nottingham Forest y su regreso al conjunto andaluz pareciera no ser prioridad para su entrenador. Con la cuestión del Fair Play Financiero, Sevilla no ve con malos ojos desprenderse de Montiel y por una suma que ronde los 3 o 4 millones de dólares podría llegar a River.

Publicidad

Publicidad

¿Driussi puede volver a River?

Prácticamente no hubo mercado de pases en que el nombre de Sebastián Driussi no aparezca en el radar de River. Se sabe que es fanático del club y que en más de una oportunidad dejó en claro que quiere un segundo ciclo en Núñez. El atacante se encuentra en Austin FC y el Millonario se interesó en él. Para sacarlo del elenco de Texas, River deberá desembolsar unos 6 millones de dólares.

ver también Mercado de pases River: qué hay de cierto sobre la posible vuelta de Sebastián Driussi

Con este panorama, si River quiere volver a contar con estos tres futbolistas tendrá que pagar unos 16 millones de dólares aproximadamente, si a eso se le suma que Quintero sube el pulgar, la cifra cambiará a 20 millones de la divisa norteamericana.

ver también Juega en Europa, fue campeón con Gallardo y debería volver a River, pero no quiere: “No me necesita”