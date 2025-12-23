Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 23 de diciembre de 2025, con la mira puesta en la llegada de nuevos refuerzos. Cómo están las negociaciones por Romaña y Andino, qué pasará con Santiago Ascacibar, el arquero que se sumará para ser suplente de Franco Armani. Por otro lado, se definió la salida de dos futbolistas que no eran tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo.

Jhohan Romaña, cada vez más cerca

Según pudo saber Bolavip, quien lleva las negociaciones es Mariano Barnao, la mano derecha de Marcelo Gallardo y quien en este mercado de pases comenzó a tener un rol más importante. La intención es cerrar la llegada de Romaña lo antes posible y que se sume a los trabajos en el River Camp. El Millonario buscará comprar el 50% del pase del colombiano a cambio de 2 millones de dólares y la cesión a préstamo de Sebastián Boselli.

Santino Andino, a un paso de River

Según pudo averiguar BOLAVIP en las últimas horas, el panorama luce realmente alentador y hay grandes chances de que la historia tenga final feliz, por empezar, hay que señalar que, entre River y Godoy Cruz, las negociaciones están muy avanzadas, por lo que todo parece indicar que no surgirán nuevas trabas en torno a las instituciones. Solamente restaría definir qué porcentaje de Andino adquirirían los de Núñez. Por estas horas, se habla de un 50 o de un 60 de su ficha.

¿River se bajó de las negociaciones por Santiago Ascacibar?

Si bien el Millonario ya incorporó a dos futbolistas que pueden jugar como volantes centrales -Vera y Moreno-, todavía sigue interesado en Santiago Ascacibar, quien seguramente se marche de Estudiantes. En Núñez quieren saber si el futbolista desea pasar al Millonario y ahí retomar las gestiones que se habían empezado hace unos días.

Santiago Ascacibar. (Foto: Getty).

Cambios importantes en el arco

Con Franco Armani como titular indiscutido, en River habrá modificaciones en el segundo arquero. Jeremías Ledesma muy probablemente pase a Rosario Central, mientras que Ezequiel Centurión volverá de su préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza para ser la primera alternativa y apelar a ganarse la titularidad para cuando el Pulpo decida irse.

Dos salidas confirmadas

En las últimas horas se confirmó que Columbus Crew comprará a Andrés Herrera -que estaba a préstamo hasta mediados de 2026- y a River le ingresarán 2 millones de dólares. Por otro lado, David Martínez pasará a préstamo a Defensa y Justicia luego de regresar de su cesión por Olimpia de Paraguay.