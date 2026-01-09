Mercado de pases de River HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y negociaciones

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 9 de enero, con el plantel realizando la pretemporada en San Martín de los Andes. Maher Carrizo se acerca, cómo están las negociaciones por Jhohan Romaña y Santino Andino, qué hará con el puesto de arquero y el refuerzo que entrena diferenciado.

Maher Carrizo será refuerzo de River

Desde River se comunicaron con Vélez para preguntar las condiciones de Maher Carrizo, que tiene una cláusula de 16 millones de dólares, pero la intención era negociar e inclusive comprar un porcentaje del pase, con el fin de ser socios ante una futura venta.

Ante este panorama, River consultó las condiciones y, según pudo saber Bolavip, ofreció 6 millones de dólares por el 50% del pase. En Liniers analizan la oferta y todo indica que la aceptarán, por lo que Marcelo Gallardo tendrá ese delantero por afuera que tanto buscó.

Jhohan Romaña, a un paso de River

El Millonario envió una oferta de 2.6 millones de dólares por la mitad del pase de Jhohan Romaña que en San Lorenzo no conformó debido a que pretenden vender un porcentaje mayor y obtener más dinero. Por este motivo, River está dispuesto a comprometerse en comprar la otra mitad del pase en tres millones más.

Esa compra de la otra mitad del pase debería hacerse en el lapso de un año y la oferta incluye además una multa de un millón de dólares en caso de que River no cumpla con esta promesa de quedarse con la totalidad del pase del defensor colombiano.

Jhohan Romaña se acerca a River.

¿River se baja por Andino?

Ante la inminente llegada de Maher Carrizo, River desistiría de contratar a Santino Andino, el extremo de Godoy Cruz. Si bien el presidente del Tomba -José Masur- afirmó que tiene un acuerdo con el Millonario y que desea que se concrete la operación, la realidad es que el futbolista y su nueva representación busca una salida a Europa. Toda esta situación hizo que desde Núñez pongan paños fríos y avancen por Maher Carrizo.

River no buscará arquero

Ante los rumores que indicaban que Nahuel Losada podía llegar al Millonario, Bolavip pudo averiguar que en River no se busca arquero. Franco Armani será el titular, Ezequiel Centurión el suplente y Lucas Beltrán estará en caso de ser necesario.

Un refuerzo se entrena diferenciado

Según lo informado por el periodista Juan Patricio Balbi, Matías Viña, la última incorporación del Millonario, es quien está con trabajos físicos personalizados para poder estar al 100% y ser tenido en cuenta lo antes posible por el entrenador para hacer su debut con el elenco de Núñez.

El motivo de esto es por la larga inactividad que tuvo el lateral izquierdo, ya que se perdió gran parte de la temporada 2025 a causa de una lesión de ligamentos cruzados, por lo que solamente pudo disputar 10 encuentros y sumar 342 minutos en cancha.