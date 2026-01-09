Históricamente, Marcelo Gallardo fue un observador del fútbol sudamericano y por tal motivo, muchos de los refuerzos que llegaron a River tuvieron que ver con eso. En sus primeros años como DT del Millonario se dio con casos como los de Camilo Mayada o Marcelo Saracchi, por poner algunos ejemplos. En el tramo final de su primer ciclo, una de las apuestas importantes que hizo fue por Pablo Solari, atacante argentino que brillaba en Colo Colo.

Solari elogió a Gallardo

En diálogo con AFA Estudio, Pablo César Solari fue consultado por Marcelo Gallardo y dijo: “Marcelo es muy intenso, es muy competitivo, que quiere ganar todo el tiempo, a mí me ayudo un montón, porque él me enseñó a jugar como segundo delantero, yo siempre había sido un extremo que jugaba por afuera, eso te daba variedad al juego”.

Pablo Solari y Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Cuando era necesario me daba consejos, yo no soy de hablar mucho, también como hincha, me daba como mucho respeto, lo veía como ídolo, él impone, a mí me daba como vergüenza hablar con él, me emocionaba tenerlo como entrenador a lo primero, después se fue dando más natural”.

El paso de Solari por River

Solari se formó en Talleres, pero antes de debutar en Primera se fue a Colo Colo y allí brilló. Marcelo Gallardo lo pidió a mediados de 2022 y la operación se realizó sin ningún problema. El Millonario lo compró a cambio de 4,2 millones de dólares y le dejó un porcentaje al Albo. En total, el Pibe disputó 110 partidos en River, marcó 30 goles, brindó 17 asistencias y ganó tres títulos.

El presente de Pablo Solari en Rusia

A comienzos de 2025, Spartak de Moscú apuntó los cañones a Pablo César Solari y, como en River había bajado considerablemente su nivel, el club aceptó la oferta de 12 millones de dólares por el 100% de su pase. Desde su arribo al elenco ruso, el puntano lleva jugados 37 encuentros con 8 goles y 7 asistencias.

