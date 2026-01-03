Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

River ya arribó a San Martín de Los Andes para dar inicio este mismo sábado al segundo tramo de una pretemporada que por decisión de Marcelo Gallardo había iniciado el 20 de diciembre en Ezeiza. A tierras neuquinas llegó con cuatro refuerzos: los incorporados Fausto Vera y Aníbal Moreno, pero también dos que volvieron de sus préstamos y el DT quiere observar como Ezequiel Centurión y Tomás Galván.

Mientras tanto, la dirigencia sigue trabajando con diferentes frentes abiertos para dar con el arribo de nuevos futbolistas, siendo el uruguayo Matías Viña el que parece estar más cerca de concretarse.

Los detalles que quedan por definir para el arribo de Viña

Se espera que el próximo refuerzo sea Matías Viña, por quien se están ultimando los detalles de la negociación con Flamengo. Aceptado el préstamo con cargo por un año, el club brasileño solicitó que la haya una cláusula de compra obligatoria sujeta a objetivos. La misma se activará si el futbolista disputa el 50 por ciento de los minutos en toda la temporada, lo que obligará a River a adquirir el 50 por ciento de su ficha.

Otro estadío de la negociación es que River tendría la opción de comprar el 50 por ciento restante de la ficha de Viña en dos tandas del 25 por ciento. De esta manera, en Núñez podrían adueñarse del 100 cien por ciento del pase si cumple con los objetivos y accede a quedarse con él. Sin embargo, por el momento apuntan a quedarse solo con la mitad y su rendimiento será clave para una acción futura.

En River hay optimismo en poder cerrar el arribo del uruguayo. (Getty)

Optimismo por Andino

River dio plazo a Santino Andino hasta el fin de semana para decidir si quiere ser jugador del club, para lo que ya se llegó a un acuerdo con Godoy Cruz para comprar el 80 por ciento de su ficha en 5 millones de dólares, o si quiere buscar la posibilidad de dar el salto a Europa que es lo que pretende su nueva agencia de representación.

El periodista Sebstián Srur aseguró que puertas hacia adentro hay optimismo en que la llegada del extremo de 20 años terminará por concretarse, porque ninguno de los clubes europeos que consultaron por él fueron tan a fondo para negociar con El Tomba.

De pretemporada, pero en venta

Entre los jugadores que arribaron de pretemporada a San Martín de Los Andes hay cuatro con serias chances de ser transferidos. Estos son Jeremías Ledesma, quien estuvo cerca de Rosario Central pero las negociaciones entre los clubes no llegaron a buen puerto; Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli, quien sonó para ser incluido en una negociación con San Lorenzo por Romaña.

Reactivaron la negociación por Romaña

Aunque San Lorenzo pretende recibir 4 millones de dólares por el 80 por ciento del pase de Jhohan Romaña y ya rechazó dos ofertas, en River no quieren despedirse de las negociaciones por el defensor colombiano y preparan una tercera propuesta para intentar cambiar la postura del Ciclón.

