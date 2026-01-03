Inter Miami confirmó a su primer refuerzo del 2026 y ultima detalles para cerrar a un defensor de Palmeiras

El Inter Miami no se duerme en los laureles tras ser campeón de la MLS y ya puso primera en el mercado de pases de cara a la temporada 2026. Con el objetivo de defender el título, la franquicia de Florida oficializó su primera incorporación de peso y avanza a paso firme por un segundo nombre para blindar la defensa.

El primer refuerzo confirmado es un viejo conocido del fútbol argentino: Facundo Mura. El lateral derecho de 26 años fue anunciado oficialmente por las Garzas tras quedar en condición de libre desde Racing. El rionegrino firmó contrato hasta junio de 2029 y tendrá su primera experiencia en el exterior.

“Estoy muy feliz de unirme al club, con muchas ganas de trabajar y la ilusión de seguir ganando títulos“, expresó el jugador en un video de presentación. Su arribo tiene el objetivo de cubrir la vacante que dejó Marcelo Weigandt, quien regresó a Boca tras dos temporadas.

Tweet placeholder

Con cuatro títulos conquistados en Avellaneda, todo indica que Mura cuenta con las credenciales necesarias para adueñarse de la titularidad en el carril derecho del equipo. Ese, posiblemente, haya sido uno de los factores que lo incentivó a aceptar la oferta de Inter Miami por sobre la de otros pretendientes, como River.

Inter Miami, con la mirada puesta en el fútbol sudamericano

Las novedades en Fort Lauderdale no terminan con Mura. Es que la dirigencia de Las Garzas estaría cerca de abrochar a su segundo refuerzo del año: Micael, marcador central de 25 años que pertenece al Palmeiras.

Publicidad

Publicidad

ver también Champions Tour: el próximo compromiso de Lionel Messi con el Inter Miami tras ganar la MLS

ver también La decisión que ya habría comunicado Lo Celso al Betis ante la avanzada de Inter Miami para juntarlo con Messi

Las negociaciones con el club brasileño estarían avanzadas y se encaminan hacia un préstamo con opción de compra. El objetivo del Verdao es recuperar la inversión de casi 6 millones de dólares que realizó en su momento al comprarlo al Houston Dynamo, también de la MLS.

Micael, defensor de Palmeiras, estaría próximo a reforzar Inter Miami (Getty Images).

Micael, que llegó a Brasil a principios del año pasado, perdió terreno en la consideración de Abel Ferreira en el último semestre y vería con buenos ojos regresar a la liga estadounidense para relanzar su carrera. Si se concretan los últimos detalles, no se presentará a la pretemporada con Palmeiras y viajará directamente a Miami para sumarse a la legión sudamericana del plantel.

Publicidad

Publicidad

Datos clave