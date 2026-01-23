Miguel Borja hizo su descargo tras caerse el pase a Cruz Azul y confirmar su futuro: “Total transparencia”

Tal y como había anticipado BOLAVIP en la jornada de jueves, este viernes Miguel Borja confirmó que su pase a Cruz Azul está caído. El problema fue la liberación del cupo extranjero, a raíz de lo cual el conjunto mexicano no fue capaz de inscribir al delantero que viene de quedar libre de River.

En su cuenta de Instagram, Borja hizo su descargo: “Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su Presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar.”

“Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina”, completó.

Borja confirmó que no jugará en Cruz Azul.

Lo cierto es que los directivos de la Máquina Cementera demoraron en concretar la salida del polaco Mateusz Bogusz y esto alargó la espera del colombiano. Ante la situación, Borja encontró un nuevo destino: Emiratos Árabes.

El futuro de Borja está en Emiratos Árabes

Según pudo saber BOLAVIP, el delantero, que en unos días cumplirá 33 años, continuará su carrera en el fútbol de los Emiratos Árabes, y ya se encuentra en Dubái para cerrar su pase al mencionado exótico destino. De momento no se conoce el equipo por el que firmará, pero será cuestión de horas para que se complete.

