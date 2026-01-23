Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Miguel Borja hizo su descargo tras caerse el pase a Cruz Azul y confirmar su futuro: “Total transparencia”

El exdelantero de River finalmente no jugará en el conjunto mexicano y explorará otras opciones para continuar su carrera.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Borja no jugará en Cruz Azul
© GettyMiguel Borja no jugará en Cruz Azul

Tal y como había anticipado BOLAVIP en la jornada de jueves, este viernes Miguel Borja confirmó que su pase a Cruz Azul está caído. El problema fue la liberación del cupo extranjero, a raíz de lo cual el conjunto mexicano no fue capaz de inscribir al delantero que viene de quedar libre de River.

En su cuenta de Instagram, Borja hizo su descargo: “Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su Presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar.”

“Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina”, completó.

Borja confirmó que no jugará en Cruz Azul.

Borja confirmó que no jugará en Cruz Azul.

Lo cierto es que los directivos de la Máquina Cementera demoraron en concretar la salida del polaco Mateusz Bogusz y esto alargó la espera del colombiano. Ante la situación, Borja encontró un nuevo destino: Emiratos Árabes.

El futuro de Borja está en Emiratos Árabes

Según pudo saber BOLAVIP, el delantero, que en unos días cumplirá 33 años, continuará su carrera en el fútbol de los Emiratos Árabes, y ya se encuentra en Dubái para cerrar su pase al mencionado exótico destino. De momento no se conoce el equipo por el que firmará, pero será cuestión de horas para que se complete.

Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Miguel Borja se plantó ante Cruz Azul y podría cambiar su destino
Fútbol Internacional

Miguel Borja se plantó ante Cruz Azul y podría cambiar su destino

El drama que atraviesa Borja tras irse libre de River hacia Cruz Azul
Fútbol Sudamericano

El drama que atraviesa Borja tras irse libre de River hacia Cruz Azul

Tras coquetear con Boca, la decisión que tomó Borja en pleno partido de River
River Plate

Tras coquetear con Boca, la decisión que tomó Borja en pleno partido de River

Bingo bet365: la oferta imperdible para nuevos jugadores
Apuestas

Bingo bet365: la oferta imperdible para nuevos jugadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo