Mientras los equipos argentinos lanzan sus últimas ofertas en el mercado de pases, en el resto del planeta también hay movimientos. Incluso, Miguel Borja es una de las grandes novelas de este período de transferencias en el fútbol mexicano.

El delantero colombiano viene de finalizar su contrato con River Plate y aún es un futbolista cotizado en el mercado. Si bien dejó de vestir la camiseta del Millonario, no tardó en mostrarse abierto a defender los colores de Boca Juniors, que busca un centrodelantero.

Con el correr de los días, esta posibilidad se enfrió y Borja llegó a un acuerdo contractual con Cruz Azul para llegar allí con el pase en su poder. A casi un mes del arreglo, el jugador cafetero aún no es oficialmente un refuerzo del club de la Liga MX.

Según pudo saber BOLAVIP, Cruz Azul todavía no pudo liberar un cupo de extranjeros para inscribir a Borja. Esta situación terminó con la paciencia del delantero, que le informó a la dirigencia que ya empezó a analizar otras ofertas y plantarlos en este mercado.

Bogusz demora la inscripción de Borja. (Foto: Getty)

Lo cierto es que los directivos de la Máquina demoran en concretar la salida del polaco Mateusz Bogusz y esto alargó la espera del colombiano. En consecuencia, Borja está nuevamente en el mercado.

Boca, con otros delanteros en carpeta

Si bien la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme analizó la contratación del exfutbolista de River, hoy las chances de que se convierta en refuerzo se redujeron debido a los últimos movimientos del equipo.

En las últimas horas, el Xeneize encontró acuerdos por Ángel Romero y Rodrigo Auzmendi y podrían ser oficializados pronto. Además, hay negociaciones en marcha por un compatriota de Borja: Kevin Serna, que también sumaría fuerza al ataque del equipo de Claudio Úbeda.

Datos clave

Miguel Borja analiza nuevas ofertas ante la demora de su inscripción en Cruz Azul .

analiza nuevas ofertas ante la demora de su inscripción en . Cruz Azul no logró liberar el cupo de extranjero del polaco Mateusz Bogusz .

no logró liberar el cupo de extranjero del polaco . Boca Juniors cerró acuerdos con Ángel Romero y Rodrigo Auzmendi para su ataque.

