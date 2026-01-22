Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

Tras coquetear con Boca, Miguel Borja se plantó ante Cruz Azul y podría cambiar su destino

El delantero colombiano tenía todo arreglado con el gigante de la Liga MX, pero se molestó con el club y ahora busca otro rumbo.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Borja es agente libre.
© GettyMiguel Borja es agente libre.

Mientras los equipos argentinos lanzan sus últimas ofertas en el mercado de pases, en el resto del planeta también hay movimientos. Incluso, Miguel Borja es una de las grandes novelas de este período de transferencias en el fútbol mexicano.

El delantero colombiano viene de finalizar su contrato con River Plate y aún es un futbolista cotizado en el mercado. Si bien dejó de vestir la camiseta del Millonario, no tardó en mostrarse abierto a defender los colores de Boca Juniors, que busca un centrodelantero.

Con el correr de los días, esta posibilidad se enfrió y Borja llegó a un acuerdo contractual con Cruz Azul para llegar allí con el pase en su poder. A casi un mes del arreglo, el jugador cafetero aún no es oficialmente un refuerzo del club de la Liga MX.

Según pudo saber BOLAVIP, Cruz Azul todavía no pudo liberar un cupo de extranjeros para inscribir a Borja. Esta situación terminó con la paciencia del delantero, que le informó a la dirigencia que ya empezó a analizar otras ofertas y plantarlos en este mercado.

Bogusz demora la inscripción de Borja. (Foto: Getty)

Bogusz demora la inscripción de Borja. (Foto: Getty)

Lo cierto es que los directivos de la Máquina demoran en concretar la salida del polaco Mateusz Bogusz y esto alargó la espera del colombiano. En consecuencia, Borja está nuevamente en el mercado.

Publicidad

Boca, con otros delanteros en carpeta

Si bien la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme analizó la contratación del exfutbolista de River, hoy las chances de que se convierta en refuerzo se redujeron debido a los últimos movimientos del equipo.

Con Auzmendi y Ángel Romero al caer, el delantero de Boca que podría ser vendido este mercado de pases

ver también

Con Auzmendi y Ángel Romero al caer, el delantero de Boca que podría ser vendido este mercado de pases

En las últimas horas, el Xeneize encontró acuerdos por Ángel Romero y Rodrigo Auzmendi y podrían ser oficializados pronto. Además, hay negociaciones en marcha por un compatriota de Borja: Kevin Serna, que también sumaría fuerza al ataque del equipo de Claudio Úbeda.

Datos clave

  • Miguel Borja analiza nuevas ofertas ante la demora de su inscripción en Cruz Azul.
  • Cruz Azul no logró liberar el cupo de extranjero del polaco Mateusz Bogusz.
  • Boca Juniors cerró acuerdos con Ángel Romero y Rodrigo Auzmendi para su ataque.
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
El drama que atraviesa Borja tras irse libre de River hacia Cruz Azul
Fútbol Sudamericano

El drama que atraviesa Borja tras irse libre de River hacia Cruz Azul

Tras coquetear con Boca, la decisión que tomó Borja en pleno partido de River
River Plate

Tras coquetear con Boca, la decisión que tomó Borja en pleno partido de River

Los dos motivos por los que Miguel Borja todavía no firmó en Cruz Azul tras su salida de River
Fútbol Internacional

Los dos motivos por los que Miguel Borja todavía no firmó en Cruz Azul tras su salida de River

Banfield vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
Fútbol Argentino

Banfield vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo