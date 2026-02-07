Miguel Borja le dedicó un nostálgico posteo a River tras reencontrarse con el gol en su nuevo club

River recibirá a Tigre, este sábado desde las 20, con la misión de estirar su invicto en el Torneo Apertura. Sin embargo, en la previa del choque en el Monumental, el nombre de un viejo conocido sobrevoló en Núñez: Miguel Ángel Borja, quien pese haber emigrado a finales de 2025, demostró estar pendiente de la actualidad del Millonario.

Desde los Emiratos Árabes, donde defiende la camiseta del Al-Wasl, el Colibrí infló el pecho y envió un guiño a los hinchas con un posteo que no pasó desapercibido. Es que reposteó un video que muestra el hat-trick (dos de penal y otro de zurda) que le marcó al Matador en el triunfo 3-1 de 2024, en lo que fue el último cruce entre ambos equipos.

“Hoy juega el Millo“, escribió el delantero, acompañado el texto con el emoji de una gallina y un rostro guiñando el ojo, dejando en claro que, aunque esté a más de 10 mil kilómetros de distancia, sigue pendiente de cada paso del equipo del Muñeco.

El posteo de Borja para palpitar el duelo de River vs. Tigre

El festejo árabe vs. el arco cerrado en Núñez

El posteo de Borja llega en un momento de contrastes marcados. Es que el colombiano necesitó tan solo dos partidos para debutar en las redes con su nuevo equipo. Allí marcó el tanto del empate 1-1 ante Al-Nasr. Un violento cabezazo que le permitió cortar una sequía que arrastraba desde el 5 de octubre de 2025, cuando River perdió por 2-1 contra Rosario Central, en el Gigante de Arroyito.

Mientras el Colibrí recupera la sonrisa, en el Monumental la falta de eficacia empieza a ser un dolor de cabeza para Gallardo. Sebastián Driussi lleva 13 partidos sin convertir y estará fuera de las canchas varias semanas producto de un desgarro, Facundo Colidio no anota desde julio (21 compromisos) y Maximiliano Salas debe retrotraerse a octubre (vs. Racing por Copa Argentina) para encontrar su último gol.

