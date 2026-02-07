Es tendencia:
River Plate

Miguel Borja le dedicó un nostálgico posteo a River tras reencontrarse con el gol en su nuevo club

A la distancia, el colombiano envió un guiño al Monumental en el que demuestra seguir pendiente de la actualidad del Millonario.

Por Bruno Carbajo

Miguel Borja durante su paso como jugador de River.
Miguel Borja durante su paso como jugador de River.

River recibirá a Tigre, este sábado desde las 20, con la misión de estirar su invicto en el Torneo Apertura. Sin embargo, en la previa del choque en el Monumental, el nombre de un viejo conocido sobrevoló en Núñez: Miguel Ángel Borja, quien pese haber emigrado a finales de 2025, demostró estar pendiente de la actualidad del Millonario.

Desde los Emiratos Árabes, donde defiende la camiseta del Al-Wasl, el Colibrí infló el pecho y envió un guiño a los hinchas con un posteo que no pasó desapercibido. Es que reposteó un video que muestra el hat-trick (dos de penal y otro de zurda) que le marcó al Matador en el triunfo 3-1 de 2024, en lo que fue el último cruce entre ambos equipos.

Hoy juega el Millo“, escribió el delantero, acompañado el texto con el emoji de una gallina y un rostro guiñando el ojo, dejando en claro que, aunque esté a más de 10 mil kilómetros de distancia, sigue pendiente de cada paso del equipo del Muñeco.

El posteo de Borja para palpitar el duelo de River vs. Tigre

El festejo árabe vs. el arco cerrado en Núñez

El posteo de Borja llega en un momento de contrastes marcados. Es que el colombiano necesitó tan solo dos partidos para debutar en las redes con su nuevo equipo. Allí marcó el tanto del empate 1-1 ante Al-Nasr. Un violento cabezazo que le permitió cortar una sequía que arrastraba desde el 5 de octubre de 2025, cuando River perdió por 2-1 contra Rosario Central, en el Gigante de Arroyito.

Mientras el Colibrí recupera la sonrisa, en el Monumental la falta de eficacia empieza a ser un dolor de cabeza para Gallardo. Sebastián Driussi lleva 13 partidos sin convertir y estará fuera de las canchas varias semanas producto de un desgarro, Facundo Colidio no anota desde julio (21 compromisos) y Maximiliano Salas debe retrotraerse a octubre (vs. Racing por Copa Argentina) para encontrar su último gol.

River implementó tecnología de avanzada para un aspecto clave del Estadio Monumental

River implementó tecnología de avanzada para un aspecto clave del Estadio Monumental

Datos clave

  • Miguel Borja recordó su hat-trick ante Tigre de 2024 en la previa del partido de esta noche.
  • El “Colibrí” cortó una sequía de cuatro meses al marcar su primer gol en el Al-Wasl de Emiratos Árabes (no Arabia Saudita).
  • Los delanteros actuales de River atraviesan una racha negativa: Colidio suma 21 partidos sin goles y Driussi acumula 13 encuentros de sequía.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

