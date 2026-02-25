Marcelo Gallardo anunció su salida de River el pasado lunes luego de lo que fue la derrota ante Vélez en Liniers. El Muñeco dirigirá su último encuentro el próximo jueves ante Banfield y luego se marchará. La dirigencia busca elegir de la manera más prolija posible a su sucesor, por lo que hasta el próximo viernes no habrá novedades oficiales, pero el nombre del elegido ya es un hecho: Eduardo Coudet.

Coudet ya sabe que es el elegido y por estas horas está negociando su salida de Deportivo Alavés. Se estima que el fin de semana arribe a Buenos Aires, pero no estaría presente en el duelo del lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que lo dirigiría Marcelo Escudero.

Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

Coudet se reencontraría con Franco Armani

De confirmarse la llegada del Chacho a River, el entrenador tendrá en el plantel a uno de los “verdugos” de su trayectoria como entrenador. Se trata de Franco Armani, quien en más de una oportunidad tuvo extraordinarias actuaciones ante sus equipos.

Las más recordadas fueron cuando el Pulpo estaba en Atlético Nacional y en la Copa Libertadores 2016 tuvo una triple atajada ante Rosario Central, que por entonces dirigía el Chacho. No fue la única gran actuación de Armani ante un equipo de Eduardo Coudet. En 2018, el Pulpo fue clave en el 6 a 1 ante Racing en el Cilindro y también en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores de aquel año que resultó favorable para los de Núñez.

El día que pidió que apaguen la tele

Mientras se disputaba la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018, Coudet dirigía a Racing y en una conferencia de prensa en el Cilindro pidió que apaguen un televisor que estaba pasando el resumen de un partido de River ante Independiente Santa Fe en el que el Pulpo se lucía. En tono gracioso, el Chacho dijo: “Apagame la tele porque voy a soñar… sigue sacando pelotas Armani”.

