Ganó 5 títulos en River, respaldó al plantel y afirmó por qué Coudet es el ideal para este momento

Facundo Luis Villalba, popularmente conocido como Luigi se formó en River y allí no solamente dio sus primeros pasos en Primera División sino que además fue pieza importante de uno de los mejores equipos de la historia del club de Núñez. Entre 1992 y 1997 se desempeñó en el Millonario y en ese periodo obtuvo nada más y nada menos que cinco títulos, entre los que se destacan cuatro a nivel local y la Copa Libertadores de 1996 de la mano de Ramón Díaz.

Luigi continuó su carrera en Atlas de México y luego regresó a Argentina para vestir la camiseta de Racing. El tramo final de su carrera como futbolista fue en clubes del Ascenso hasta que puso punto final a su trayectoria en 2006 jugando para Dock Sud, el club de su barrio.

En 2014 se produce su regreso a River para trabajar en las formativas, llegando a ser entrenador de Reserva, teniendo un rol clave en la formación de muchos chicos que terminaron siendo cracks, como son los casos de Julián Alvarez o Enzo Fernández, por poner algunos ejemplos.

Para fines de 2019, Luigi Villalba dejó su cargo como entrenador de Reserva y los motivos de su salida nunca fueron claros. Tuvo experiencia como entrenador principal en la Primera de San Martín de San Juan y también de Almirante Brown. Siendo un persona del mundo River, Villalba dialogó en exclusiva con Bolavip y analizó el presente del equipo, con la salida de Gallardo y el posible arribo de Coudet como temas centrales.

Luigi Villalba. (Foto: Prensa River).

-¿Quién te gustaría que sea el próximo entrenador de River?

-El próximo entrenador de River me gustaría que sea Coudet, aunque Almeyda y Crespo también me gustan. Siento que tiene que ser alguien que se identifique con el club, que lo conozca y que tenga una fuerte personalidad como la tienen ellos tres para que le puedan inyectar a este plantel su vivencia y su idea porque sus ideas futbolísticas a mí me gustan.

-¿Cuáles son las características que más te gustan de Coudet?

-Me gusta el Chacho, me gusta por lo que me tocó verlo en Central y en Racing, es un entrenador que le da una impronta interesante a sus equipos: ofensivos, dinámicos, agresivos, que impone esa energía desde afuera. A mí me gusta como entrenador porque le pone esa garra y esa personalidad. En este momento River necesita ese tipo de entrenadores, con esa personalidad.

-¿Crees que el plantel puede revertir la situación?

-El plantel es el mejor del fútbol argentino y de los mejores de Sudamérica. Hay que tratar de recuperarlo porque creo que pueden llevar a River a algo importante, pero el fútbol es mental y por eso digo que los tres entrenadores que te mencioné antes le pueden una impronta y cierto estado de ánimo alto y pueden empezar a expresarse de una manera distinta. Yo siempre digo que el fútbol es trabajo, pero también es mental y si tenés a estos futbolistas, que son muy buenos, creo que le pueden dar satisfacciones al hincha de River.

-¿River debe aprovechar los dos cupos que tiene disponibles para incorporar jugadores?

-Para mí River tiene un gran plantel. Si es que necesita o quiere el entrenador nuevo los cupos debería ser muy selectivo, pero no sé si hace falta. Estando bien los futbolistas, recuperados y todos a disposición, la verdad es que no sé si hace falta algún cupo, si van en búsqueda de alguien debería salir de la media, sino hay que quedarse con este plantel que para mí es realmente muy bueno

