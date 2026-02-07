No juega hace 80 días y Gallardo lo pondrá de titular en el próximo partido de River

La cabeza de River ya está enfocada en lo que será el próximo partido, donde el jueves 12 de febrero deberá visitar al barrio porteño de La Paternal para enfrentar a Argentinos Juniors. El partido no solo se centrará en lo sentimental, por lo que será tener a Enzo Pérez del otro lado y no jugando con la banda roja, sino que también marcará un regreso muy esperado.

Luego de 80 largos días, Franco Armani volverá a ser titular. Ese día, el arquero nacido en Casilda regresará a los tres palos después de 2 meses y 17 días, ya que su última presentación fue en la eliminación ante Racing, en Avellaneda, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el pasado 24 de noviembre.

Cabe destacar que Marcelo Gallardo no tuvo al Pulpo durante los primeros cuatro partidos oficiales del año debido a que, en la pretemporada, padeció un desgarro en el gemelo. Sin embargo, cuando se recuperó, sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles, por lo que desde el cuerpo técnico decidieron preservarlo.

Durante su ausencia, Santiago Beltrán fue el arquero titular. Y causó sorpresa porque desplazó a Ezequiel Centurión, que regresó de su préstamo en Independiente Rivadavia para ser el guardián del arco riverplatense ante cualquier eventualidad que sufriera el campeón del mundo en Qatar 2022. Pero en sus presentaciones, el joven de 21 años tuvo muy buenas actuaciones.

Franco Armani está recuperado. (Prensa River)

Los números de Franco Armani en River

Desde que llegó a River, en enero de 2018, fueron 364 los partidos que disputó el arquero nacido en la ciudad santafesina de Casilda: le anotaron 286 goles y mantuvo la valla invicta en 164 ocasiones. Consiguió 10 títulos en el club.

Publicidad

Publicidad

ver también River implementó tecnología de avanzada para un aspecto clave del Estadio Monumental

ver también Fue DT de Kendry Páez y habló de los actos de indisciplina de los que lo acusaron en Francia: “Las exigencias con él han sido muy fuertes”

DATOS CLAVES

Aquí tienes los datos clave del artículo: