En el inicio de la Copa de la Liga, River Plate debutó en el Más Monumental con una igualdad por 1-1 ante Argentinos Juniors. Los dirigidos por Martín Demichelis supieron dominar y adelantarse en el marcador, pero los tres puntos se les escaparon sobre el final del partido.

Con varias bajas, el Millonario afrontó el debut ante el Bicho por la Zona A del torneo de este primer semestre. Ante las ausencias de algunos referentes como Pity Martínez y Manuel Lanzini, Miguel Borja, como experimentado, dio un paso al frente y anotó el primero.

El colombiano, con un remate arriba, puso el 1-0 para la banda en el primer tiempo. Sin embargo, los cambios de Pablo Guede en el último tramo del encuentro tuvieron efecto positivo y de allí nació el gol que estamparía la igualdad en el marcador.

Fue precisamente Santiago Montiel el autor del tanto con una impresionante jugada individual. Irónicamente, el lateral, primo de Gonzalo, el campeón del mundo, había quedado libre de River antes de llegar al Bicho. En el festejo generó la ira de jugadores del Millonario e hinchas.

Es que Santiago mostró el nombre en su camiseta al público y hasta el propio Borja salió a cruzar a defensor que llegó hasta la reserva del club de Núñez. Tras el partido, Montiel se enfrentó a los micrófonos de TNT Sports y explicó lo que había pasado por su cabeza.

“Uno nunca se imagina vivir esto. Hice todas las inferiores acá hasta reserva. Soy hincha de este club. El festejo fue por emociones encontradas, de todo lo que pasé, de todo el recorrido que hice. Se me cruzó por la cabeza toda mi familia, mi pareja, mi bebé que está en camino. Eso es lo máximo“, comenzó relatando sus sensaciones.

Y se extendió, profundizando en su salida de River: “No fue lindo cuando me fui de acá, que estuve bastante tiempo solo entrenando. Argentinos Juniors me abrió las puertas. Es un club que me está dando todo“. Luego, procedió a pedir perdón: “Fue solamente un festejo. Soy hincha de este club. Si la gente o los jugadores lo tomaron mal, les pido disculpas. No fue mi intención provocar a nadie“.

El mensaje a Gonzalo Montiel

Primo del campeón del mundo, también ex River, Santiago Montiel reveló que tuvo un cruce de mensajes con el jugador de Nottingham Forest: “Me escribió antes del partido y dijo que lo iba a ver. No sé si me va a mandar un mensaje, capaz que se enoja“.