Qué pasará con el futuro de Marcelo Gallardo tras su salida de River

Luego de un comienzo de 2026 repleto de irregularidad, Marcelo Gallardo tomó la decisión de dejar su cargo como director técnico de River. El próximo jueves dirigirá su último partido en esta segunda etapa y luego se marchará. En Núñez ya evalúan opciones para reemplazarlo y el que pica en punta es Eduardo Coudet.

No es la primera vez que Marcelo Gallardo se va de River, en 2022 se marchó en octubre luego de ocho años y medio llenos de éxito y un amor incondicional y recíproco con el hincha. En aquella oportunidad, el Muñeco le dedicó tiempo a la familia, a descansar y a analizar su futuro. De hecho, regresó al trabajo recién un año más tarde cuando asumió en Al Ittihad de Arabia Saudita.

Cabe destacar que en aquella oportunidad el Muñeco había recibido algunas ofertas de clubes de Europa, pero no lo sedujeron ya que se trataba de equipos que no eran de primera línea, que tenían desafíos complicados por delante como salvarse del descenso y también entraba en juego el factor económico y era que ninguno le ofrecía lo que él ganaba en River.

Marcelo Gallardo en Al Ittihad. (Foto: Getty).

¿Vuelve al ruedo a mitad de año?

Todo indica que tanto Marcelo Gallardo como su cuerpo técnico van a descansar unos meses y luego comenzar a analizar propuestas, que seguramente lleguen y varias. La temporada en Europa finaliza en mayo, luego comienza el Mundial y para el Muñeco puede ser seductor iniciar un proyecto desde cero con la posibilidad de armar el plantel que desea, por lo que es bastante probable que regrese al ruedo a mediados de 2026.

Gallardo podría meterse en la política de River

Si bien el anuncio de su salida es reciente, la realidad es que en su momento ya coqueteó con involucrarse en la vida política de River. Las elecciones presidenciales fueron en noviembre de 2025, por lo que a Stefano Di Carlo -que no podrá ser reelecto por el nuevo estatuto- le quedan tres años y medio de gestión. Pensando en 2029, el Muñeco podría llegar a tener un rol importante en las próximas elecciones.

¿Qué hizo Carlos Bianchi tras su segundo ciclo en Boca?

Trazando un paralelismo entre los entrenadores más ganadores de la historia de River y de Boca, lo que Carlos Bianchi hizo tras su segundo paso por el Xeneize fue tomarse un año sabático. El Virrey había dirigido al club de la Ribera entre comienzos de 2003 y mediados de 2004. Tras pasar un año descansando con su familia, Bianchi asumió como entrenador de Atlético de Madrid.

