Solamente con ver a Juan Fernando Quintero dentro de un campo de juego, los hinchas de River Plate se emocionan de forma contundente. A los fanáticos del Millonario se les eriza la piel porque afloran todos y cada uno de los recuerdos del volante ofensivo colombiano defendiendo la camiseta de la banda roja, esa con la que tocó el cielo con las manos.

En sus dos etapas en River, Quintero supo cosechar dos títulos domésticos y dos títulos internacionales, siendo el más destacado de todos el que tuvo lugar en el estadio Santiago Bernabeu de Real Madrid con aquella victoria por 3-1 sobre Boca Juniors que significó una nueva conquista en la CONMEBOL Libertadores. Allí se recibió de ídolo absoluto de la institución.

Por ello, y, pese a que posteriormente Quintero volvió al país pero para jugar en otro de los denominados grandes como Racing Club, el amor por el crack de 30 años de edad sigue a flor de piel. A tal punto de que, por más que sigan pasan las semanas y los meses, los hinchas de River continúan preguntándose por qué Juanfer se fue de las filas del Millonario.

En medio de ese panorama, el actual jugador de la Academia mantuvo una charla exclusiva y muy interesante con Juan Pablo Varsky en Clank!. En la misma, Quintero se refirió a varias cuestiones, destacándose los motivos de sus dos alejamientos de River, así como también las sensaciones que se hicieron presentes ante la partida de Marcelo Gallardo, su técnico y su amigo.

“La decisión de ir a China fue muy difícil, incluso hubo lágrimas cuando hablé con Marcelo (Gallardo). Quería apostar por un nuevo desafío. Me motivó la experiencia, hace tres años ellos también me estaban contactando y esperando así que lo decidí de esa manera en medio de la pandemia”, comenzó narrando Quintero en torno a su determinación de ir a Shenzhen en 2020.

“Tuve una experiencia magnífica y me gustó aunque no haya terminado todo bien con el club. Intuía que las puertas de River podían seguir abiertas y en ese momento de conflicto con el club chino me llamó Marcelo y me ofreció volver, diciéndome que me necesitaba. Yo también quería volver, obviamente. Y ahí es donde dimensioné el cariño que me tenía la gente”, añadió.

Luego, Quintero habló de su segunda estadía en River y también de su nueva partida del Millonario: “Creo que la segunda etapa fue muy buena, me fue bien en todo ese año donde terminé jugando como titular. Me puso muy triste cuando Marcelo dijo que se quería ir. No me lo esperaba pero sabía que se podía dar en cualquier momento”.

“Obviamente que no tengo nada personal con nadie pero siempre puse en la balanza que iba a ser muy difícil quedarme sabiendo todo lo que había vivido con Marcelo. En principio teníamos un acuerdo por tres años más pero no se pudo dar por situaciones ajenas a mí y a River. Sentía que tenía que separar los caminos en ese momento pero el amor siempre está”, finalizó al respecto.

Por otro lado, en medio de su conversación con Clank!, Quintero se refirió al interés que tuvo Boca en él, a su llegada a River y a sus primeros instantes en el Millonario, además de la final de Madrid contra Boca. En casi una hora y media de conversación con Juan Pablo Varsky, el colombiano también habló de la razón por la que estuvo cerca de dejar el fútbol, de su cercana relación con Maluma, de por qué tomó la determinación de marcharse al mencionado país asiático y del “Diablito” Claudio Echeverri, entre varias cuestiones más.

“Gallardo es un cargoso”

En cuanto a su relación y su aprendizaje con Gallardo, Quintero fue categórico: “El tipo te marca también y te enseña a diferenciar las situaciones. Los entrenamientos son intensísimos, donde él ve todos los detalles. Se vuelve un poco cargoso pero te potencia. Es un tipo que le gusta ganar, se prepara para ganar y te marca eso”.

