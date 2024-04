Revelan que Martín Demichelis no fue a pedirle disculpas al árbitro Yael Falcón Pérez: qué le dijo

Muchos se sorprendieron luego de conocer que lo primero que hizo Martín Demichelis después del Superclásico fue dirigirse al vestuario de Yael Falcón Pérez. El asombro fue aún mayor cuando el entrenador de River declaró que fue para “pedirle disculpas” a la terna arbitral. Sin embargo, algunas versiones indican que lo que realmente sucedió estuvo lejos de ser lo que dijo el DT.

El primero en hablar del tema fue el periodista Juan Cortese. “La información que tengo es que no fue a pedir disculpas al árbitro tras el partido, sino todo lo contrario. Lo que no sé por qué no dijo lo que realmente sucedió“, soltó a través de su cuenta de Twitter

Por su parte, Hernán Castillo dio más detalles en su programa Sacá del Medio, emitido en Radio Continental: “Doy fe porque averigüé. No fue a pedirle perdón al árbitro, fue a increparlo. AFA pidió no ir en contra de los árbitros, pero no entiendo por qué dijo que pidió perdón”.

Qué dijo Demichelis de los árbitros

“Jamás hablé de los árbitros y jamás voy a hablar. Fui por una cuestión de disculpas, por si alguno de los chicos le había dicho algo, para que sepan entender las emociones de los jugadores tras perder un partido”, explicó al respecto.

Y agregó con respecto a la polémica jugada en la que el VAR invalidó el gol en contra de Lema, que ponía a su equipo arriba en el marcador: “No vi la jugada del gol anulado”.

¿Qué dijo Chiquito Romero sobre la jugada de la polémica?

Luego del triunfo de Boca, el arquero xeneize habló sobre la jugada que terminó derivando en la anulación del segundo gol de River en el Superclásico disputado en Córdoba: “No, no alcanzó a entrar. Lo importante es que la tecnología muchas veces se usa bien, pero lo más importante es que el árbitro tenga el reloj, que te dice si fue gol o no al instante“.