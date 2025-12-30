La madre de Luca Scarlato apuntó contra River tras su polémica salida: “Contestaciones desagradables”

El pasado lunes se confirmó que una de las grandes promesas de las Inferiores de River se marcha antes de firmar su primer contrato profesional. Se trata de Luca Scarlato, mediocampista ofensivo que se desempeña en la Séptima División y que tiene 16 años. El pibe, viene de ser campeón en Chile con la Selección Argentina en un certamen Sub 16 y en Núñez estallaron de bronca por la forma en la que salió del club.

En diálogo con DSports, Lorena Cuervo, madre de Luca Scarlato afirmó: “Detrás de cada chico hay una familia, hay sueños, hay un sacrificio de muchos años y duele todo lo que se está publicando y todos los comentarios. Luca está hace diez años en el club, desde chiquitito dice que quiere ser jugador de fútbol, que su sueño es ser jugador de la Selección. Nosotros nos esforzamos, no somos una familia millonaria ni nada que se le parezca, somos clase media, laburadores y nos movemos por el sueño de nuestro hijo y no por la plata”.

Además, agregó: “Luca se hizo fanático de River, su sueño es llegar a la Primera de River y a la Selección. Evidentemente tiene condiciones, pero nos fuimos encontrando con situaciones de ser capitán, de recibir comentarios positivos, se acercan muchos representantes… una de las cosas a aclarar es que el representante de Luca -Martín Guastadisegno- se crió conmigo, es como mi hermano y él no haría nada en contra de la carrera de mi hijo“.

La familia Scarlato, con Lorena en el centro. (Foto: @lucaa.scarlato).

“Martín no tiene ningún interés económico en Luca, sino que es un interés afectivo porque me crié con él durante toda la infancia y lo quiere a Luca como si fuera su sobrino. Siempre van a atacar al representante y a la familia. Luca vivió varias situaciones estresantes, en julio se dijo que se lo llevaba el Inter y que el presidente -Jorge Brito en ese entonces- lo blindaba y todo fue mentira”, agregó Lorena.

Por otro lado, dijo: “En septiembre, las páginas de River, publicaron que Luca había firmado contrato con el club y que habían blindado a la joyita, pero eso nunca pasó. El vicepresidente de River -Matías Patanian en ese entonces- había quedado en conocernos a nosotros hace dos años y nunca lo conocimos, así que hubo mucho trasfondo que tuvo que sobrellevar Luca y nosotros“.

Fuerte acusación de la madre de Scarlato

“Luca estuvo dos meses jugando con pubalgia y no se lo cuidó. Los coordinadores no querían que se haga estudios médicos porque ellos los necesitaban los sábados para jugar y ganar los tres puntos, por lo cual esa lesión se hizo casi crónica. Dije en el club que debían cuidar a sus jugadores, pero el coordinador le pedía que no se haga los estudios”, afirmó Lorena Cuervo.

Primeros contactos para la firma de contrato

Además, agregó: “Tuvimos que sortear varias situaciones complicadas, él como chico y nosotros como adultos. Cuando lo citan a la Selección, él fue igual porque era su sueño, pero estaba lesionado. Ahí nos llama Enzo Francescoli y no dice que veía un talento diferente en ´el chico ese´, al que no nombraron con nombre y apellido, y que por eso le querían hacer un contrato profesional”.

“Nosotros les respondimos que no nos interesaba la parte económica, sino que nos interesaba saber que si él tiene un talento diferente, que nos digan cuál es el proyecto, no digo que nos digan cuándo va a llegar a Primera porque eso depende del proceso madurativo de cada uno, pero si el club por lo menos algo diferenciado, como ir probando en Quinta o Cuarta”, dijo la madre de Scarlato.

También dijo: “Cuando les planteamos de cuál era el proyecto que ellos tenían, porque estábamos hace diez años en el club y lo que veíamos era que los chicos llegan a Reserva y los dan a préstamo y si el chico no brilló donde se fue a préstamo, llega a los 21 años, queda libre y termina jugando en un equipo de la B, eso los condiciona, porque si pasa eso, no viene nadie de afuera a comprarlo por un contrato millonario”.

Luca Scarlato con la 10 de River. (Foto: @lucaa.scarlato).

“Entonces nos hacía ruido esto del proyecto que tienen con los chicos, porque son muy pocos los que tocan Primera y son más los que van a comprar afuera. Ahí no supieron respondernos, no nos podían contestar, que si nosotros queríamos que lo pongamos en Reserva que lo hacían, pero que él tenía que firmar el contrato antes de irse con la Selección, indirectamente fue una amenaza“.

“A eso le respondimos que Luca estaba en Ezeiza concentrado y que era un tema que teníamos que charlar con él, que lo íbamos a hablar en familia. Ante todas estas situaciones que se fueron diciendo en los últimos meses, el coordinador le dijo cuatro cosas distintas. Entonces no nos quedaba claro cuál era el proyecto para él”, agregó Lorena.

Scarlato con la Selección Argentina. (Foto: @lucaa.scarlato).

Además, Lorena lanzó una fuerte acusación: “Tuvimos varias contestaciones desagradables, amenazas, esto de que firme el contrato y que sino no iba a la Selección. Eso que muchas veces se ve en las redes, en este caso nos tocó vivirlo a nosotros en carne propia”.

“Una vez que volvimos de Chile, donde Luca fue a representar a la Selección Argentina, ahí sí pudimos conocer a los dos vicepresidentes de River y volvieron a hablar del contrato y de la parte económica, les dijimos que eso no nos interesaba“, completó Lorena Cuervo.