Recibió a Scarlato en River con 8 años y ahora desmintió a su madre tras la polémica salida: “Es una infamia”

El coordinador general del fútbol formativo del Millonario salió al cruce de muchas de las acusaciones de la mamá del jugador.

Por Juan Ignacio Portiglia

Con 16 años, el juvenil dejó El Millonario antes de firmar contrato. (@lucaa.scarlato)
Gabriel Rodríguez, coordinador general del fútbol formativo de River, se refirió a la polémica salida de Luca Scarlato, mediocampista ofensivo de 16 años que brillaba en Séptima División y antes de firmar su primer contrato terminó yéndose por la patria potestad; y también respondió a duras acusaciones lanzadas por la madre del jugador hacia su área de trabajo, en un intento por justificar la decisión familiar.

A Luca lo tuve de muy chiquito, lo quiero mucho y le deseo lo mejor. Pero lo mejor lo tenía en River. No me pareció justo su actuar. Estos representantes son un problema, un mal necesario en el fútbol”, dijo en diálogo con DSports Radio, haciendo referencia a Martín Guastadisegno, responsable de otras salidas vía patria potestad como las de Matías Soulé y Joaquín Panichelli.

“En el caso de Luca, lo tenemos desde los ocho años. En lo personal ha sido un golpe enorme para mí. Es un chico más que cariñoso, al que siempre respetamos. Un nene de 16 años que tiene una carrera muy importante por delante. No tengo idea a dónde se va. El club intuye algunas cosas. Pero esto fue muy rápido, una sorpresa“, agregó Rodríguez.

El coordinador también salió a defenderse de las palabras con que la madre de Luca Scarlato buscó justificar la salida del chico del club sin dejar ningún resarcimiento económico, pues apuntó a irresponsabilidades que lo involucraron y que se encargó de desmentir.

Créditos: @lucaa.scarlato

Lo que dijo la madre es una infamia. Jamás Luca jugó lesionado. Yo consideré que el chico no tenía que viajar con nosotros el día de la operación del talón de Aquiles de la madre. Se lo ha tratado bien, era el capitán, nunca tuvimos que tomar ninguna decisión sobre él. Conmigo ha tenido el mejor diálogo. Es una infamia todo esto“, enfatizó.

La acusación de la madre

La madre de Luca Scarlato apuntó contra River tras su polémica salida: “Contestaciones desagradables”

La acusación de la madre de Scarlato a la que se refirió Gabriel Rodríguez había tenido lugar horas antes y lo había dejado mal parado. “Luca estuvo dos meses jugando con pubalgia y no se lo cuidó. Los coordinadores no querían que se haga estudios médicos porque ellos los necesitaban los sábados para jugar y ganar los tres puntos, por lo cual esa lesión se hizo casi crónica. Dije en el club que debían cuidar a sus jugadores, pero el coordinador le pedía que no se haga los estudios”, fueron las palabras de Lorena Cuervo que el coordinador desmintió.

El contacto con Brito

Rodríguez también explicó que desde marzo se venía trabajando en ofrecer un primer contrato al jugador y que incluso el expresidente Jorge Brito lo conoció, pero que todo lo manejaron la madre del jugador y su representante. “Aparecen este tipo de situaciones tremendamente desagradables que no tienen explicación válida. Desde marzo estaban en contacto para firmarlo. Inclusive Jorge Brito en persona se acercó y estuvo hablando con el nene. Él le decía que sí, pero quedó sujeto a lo que arreglan su madre y el representante”, dijo.

Data clave

  • Luca Scarlato dejó River por la patria potestad a los 16 años sin firmar contrato.
  • Gabriel Rodríguez desmintió que el juvenil jugara lesionado y cuestionó al representante Martín Guastadisegno.
  • Jorge Brito mantuvo conversaciones desde marzo para fichar al capitán de la Séptima División.
Juan Ignacio Portiglia

toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

