River denunció ante la FIFA al representante de Lucas Scarlato: los motivos

Cuando las aguas parecían calmarse y dejar en el olvido el sacudón, River retrucó con fuerza y llevó el caso de Lucas Scarlato a los escritorios de Zurich. El Millonario presentó una denuncia formal ante la FIFA contra Martín Guastadisegno, el representante del juvenil categoría 2009 que se marchó del club ejerciendo la patria potestad.

El conflicto estalló el 29 de diciembre, cuando la promesa que jugaba en Séptima División abandonó River para marcharse a Europa. Según trascendió, actualmente estaría negociando su llegada al Parma de Italia (recibió sondeos de Milan y Bayern Múnich), pero desde Núñez no se quedaron de brazos cruzados. Con el respaldo de AFA y Conmebol, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo decidió abrir un expediente disciplinario en la casa madre del fútbol mundial y acusan al agente de haber dañado tanto el patrimonio institucional como el proceso formativo del jugador.

Amparándose en el Artículo 21 del Reglamento de Agentes FIFA (evalúa castigos por violaciones al código de ética), River fue claro con su postura: desean que se le revoque la licencia a Guastadisegno para actuar como representante, según informó Olé. Para ello, en el club adjuntaron un informe de nueve páginas contra al agente, firmado por su presidente, Stefano Di Carlo.

Luca Scarlato, el juvenil que se fue de River por la patria potestad.

Los argumentos de River en la denuncia contra Martín Guastadisegno

En primer lugar, desde River sostienen que Guastadisegno fue un actor clave para que Scarlato no llegara a firmar su primer contrato como profesional. Aunque, la querella expone una conducta repetitiva. El club sostiene que Guastadisegno ejecuta un “mecanismo aceitado” para evitar que los chicos firmen su primer contrato profesional, permitiendo que emigren libres y dejando a los clubes formadores sin nada..

Entre los ejemplos se hacen presente la salida de Joaquín Panichelli, también desde River, como la partida de Matías Soulé de Vélez. Ambos actualmente protagonistas del fútbol europeo, pero con Guastadisegno como denominador común.

Por otro lado, la demanda del Millonario también hace mención de la falta de comunicación por parte del representante. Desde el club sostienen que, pese a reiterados intentos, nunca obtuvieron respuesta a las propuestas enviadas como tampoco tuvieron la chance de iniciar gestiones de contratar a sus representados.

Martín Guastadisegno, representante de Lucas Scarlato que fue denunciado por River ante la FIFA (@maxipugliese92).

Pero eso no fue todo. River también aportó testimonios sobre un detalle que puede ser clave en el análisis del caso: indican que Guastadisegno le habría ofrecido 200.000 dólares a la madre del juvenil para que no firmara contrato con el club, una suma que luego habría solicitado que le sea reintegrada.

Cómo avanzará el caso en FIFA

Ahora, con toda la carne al asador, el proceso disciplinario continuará sobre los escritorios del ente rector del fútbol mundial. En caso de que falle en contra de Guastadisegno, puede enfrentarse a multas, una suspensión o, en el peor de los casos, la inhabilitación para seguir representando futbolistas.

Este movimiento va en sintonía con la reciente medida de la AFA, que definió que los juveniles que se vayan por la patria potestad no serán tenidos en cuenta para las convocatorias a la Selección Argentina juveniles.

La defensa de la madre de Scarlato a Guastadisegno

En medio del accionar judicial de River, desde la familia de Scarlato salieron en defensa de Guastadisegno. “Martín no tiene ningún interés económico en Lucas, sino que es un interés afectivo porque me crie con él durante toda la infancia y lo quiere a Lucas como si fuera su sobrino“, sentenció Lorena Cuervo, mamá del juvenil en diálogo con DSports.

Además, disparó contra la gestión anterior de River”Siempre van a atacar al representante y a la familia. Lucas vivió varias situaciones estresantes. En julio se dijo que se lo llevaba el Inter y que el presidente (Jorge Brito en ese entonces) lo blindaba y todo fue mentira”.

