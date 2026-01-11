El posteo de Jhohan Romaña que le sumó suspenso a su trabada llegada a River desde San Lorenzo

El caso de Jhohan Romaña se presenta diametralmente opuesto a la tendencia de River en el mercado de pases. Con Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña ya entrenando bajo las órdenes de Marcelo Gallardo tras negociaciones express, la novela con San Lorenzo por el defensor colombiano sigue sumando capítulos de tensión. Y ahora el propio jugador se encargó de mover fichas, sumando incertidumbre con un mensaje enigmático.

“Ten la madurez de saber que el silencio es más poderoso que tener la última palabra”, fue la frase que posteó Romaña en su cuenta de Instagram. Sin emojis o descripción alguna, dejó su significado a libre interpretación. Y resulta inevitable que no se vea relacionado con su posible desembarco en el Millonario, actualmente trabado por diferencias económicas entre clubes.

Igualmente, el colombiano no tiró tanto de la cuerda y, para no sumarle leña al fuego, también subió una foto entrenando con la ropa de San Lorenzo. Una de cal y otra de arena. Aunque eso no termina de ocultar por completo su deseo de mudarse a Núñez.

El posteo de Romaña en sus redes sociales.

Cómo están las negociaciones entre River y San Lorenzo por Romaña

Entre posteos y mensajes crípticos, los clubes no terminan de ponerse de acuerdo en los números por el defensor. Tras una oferta de 2 millones de dólares que fue desestimada, desde River volvieron a insistir con una propuesta de 2.6 millones por el 50% del pase y la opción de comprar en un mediano plazo el 50% restante en unos 3 millones de dólares. Pero el paquete tampoco logra que en Boedo den el brazo a torcer.

Por el momento, en San Lorenzo se mantiene firmes en sus pretensiones iniciales: 5.000.000 limpios por el 80 por ciento del jugador. En Núñez tendrían decidido no estirarse un centavo más, aunque mantienen el optimismo al aferrarse a diversos factores que puede inclinar la balanza.

El primero de ellos es que a Romaña se le vence el contrato en diciembre de este año y ya le manifestó a la dirigencia del Ciclón que considera su ciclo cumplido. Si San Lorenzo lo retiene, corre el riesgo de que negocie como jugador libre a partir del próximo mercado.

Además, a esto se le suma la injerencia de un agente externo: el grupo inversor que llevó a Romaña al fútbol argentino podría ejercer presión para que se realice la venta a River, de la cual les corresponde quedarse con la mitad del dinero que ingrese. “Que estemos ante una profunda crisis económica no implica que vayamos a regalar nuestro patrimonio“, avisó horas atrás Sergio Costantino, presidente transitorio de San Lorenzo, en TyC Sports. Mientras tanto, los silencios del mercado y los movimientos en redes sociales intentan jugar su parte.

