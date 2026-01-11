Marcelo Gallardo se deshizo de 15 de los 16 refuerzos que llegaron a River con Demichelis

El paso de Martín Demichelis por River fue sumamente irregular. Inició de gran manera con la conquista de la Liga Profesional 2023, en el segundo semestre de aquel año hubo una merma en el rendimiento, pero ganar el Trofeo de Campeones fue un envión para el comienzo de 2024.

En ese primer semestre, River mostró dos caras muy marcadas. Si bien ganó la Supercopa Argentina, la realidad es que no encontró un rendimiento sostenido y si bien lideró con comodidad su grupo de la Copa Libertadores, no fue positivo lo realizado en el plano doméstico. Por tal motivo, la dirigencia le pidió que ponga punto final a su ciclo.

Más allá de lo futbolístico y los altibajos que presentó el equipo, Martín Demichelis tuvo su principal falencia en la búsqueda de jugadores. En líneas generales, Micho no estuvo para nada preciso en los mercados de pases y, la gran mayoría de los jugadores que llegaron bajo su gestión no estuvieron a la altura.

Sin ir más lejos, una vez concretada la salida de Sebastián Boselli a Getafe, solamente queda uno de los refuerzos que llegaron con Martín Demichelis a River en su año y medio de conducción. Se trata de Facundo Colidio, quien todavía está en el club y a quien Marcelo Gallardo lo tiene bastante alto en la consideración.

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

Los 16 refuerzos que llegaron con Demichelis y dónde juegan hoy en día

Matías Kranevitter | Fatih Karagümrük S. K (Turquía)

Nacho Fernández | Gimnasia y Esgrima La Plata

Salomón Rondón | Pachuca (México)

Enzo Díaz | Sao Paulo (Brasil)

Manuel Lanzini | Vélez Sarsfield

Gonzalo ‘Pity’ Martínez | sin club actualmente

Ramiro Funes Mori | Estudiantes de La Plata

Facundo Colidio | River Plate

Sebastián Boselli | Getafe (España)

Nicolás Fonseca | Club León (México)

Rodrigo Villagra | CSKA Moscú (Rusia)

Agustín Sant’Anna | Red Bull Bragantino (Brasil)

Adam Bareiro | Fortaleza (Brasil)

Jeremías Ledesma | Rosario Central

Franco Carboni | Empoli (Italia)

Federico Gattoni | Sevilla (España)

Publicidad

Publicidad

ver también Con una duda, la probable formación de River ante Millonarios por el amistoso internacional de pretemporada

DATOS CLAVE