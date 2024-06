Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 7 de junio de 2024, con el mercado de pases como principal tema de interés. Además, se confirmados dos amistosos de pretemporada en el Monumental, ambos con público. Por otro lado, la crítica de un ex futbolista del eterno rival por los silbidos a Demichelis y qué jugadores estarán ausentes para la visita a Deportivo Riestra del próximo jueves.

Amistosos de pretemporada

River enfrentará a Olimpia de Paraguay y a Millonarios de Colombia en dos amistosos de pretemporada a disputarse en el Estadio Monumental. Ambos serán con público en las tribunas y con televisación. Se espera la confirmación de las fechas exactas, aunque se estiman que serán entre la segunda y tercera semana del mes de julio. Cabe destacar que el plantel del Millonario realizará la pretemporada en el Hotel Hilton de Pilar.

Mohamed criticó a los hinchas de River

Antonio Mohamed, de pasado en Boca como jugador, cuestionó a los hinchas de River que silban a Martín Demichelis cuando la voz del estadio lo anuncia en el Monumental: “Me sorprende lo de Demichelis. Es todo un circo provocado por las redes sociales, la gente está esperando con el teléfono para filmar el cartel. Perjudica al equipo. Se va Demichelis mañana, ¿quién agarra River? Un tipo con espalda, capacitado y que pueda manejar este tipo de situaciones. No creoCoudet, a Gallardo le falta, no creo que su vuelva, va a ser dentro de un par de años, no ahora”. Dichas declaraciones fueron realizadas en TyC Sports.

Antonio Mohamed. (Foto: IMAGO).

El mercado de pases

River ya tiene a su primer refuerzo: el club ejecutará la cláusula de repesca por Felipe Peña Biafore y el mediocampista regresará al Millonario. Por otro lado, una vez que termine el último partido del semestre se conocerá con más detalle qué jugadores pueden llegar. Por el momento, en lo que respecta a altas, son todos rumores y los nombres que aparecen en el radar son: Germán Pezzella, Jeremías Ledesma y Adam Bareiro.

En relación a las bajas, todavía no se fue nadie, pero Agustín Palavecino será el primero en hacerlo una vez que termine el semestre y su destino estará en Necaxa de México. Por otro lado, quienes probablemente dejen Núñez son: Andrés Herrera, David Martínez y Ramiro Funes Mori. Habrá que ver qué sucede con Kranevitter, ahora que hay cuatro volantes centrales y también cómo será la situación de Manuel Lanzini, aunque se estima que este último se va a quedar.

Andrés Herrera se iría de River. (Foto: Getty).

Las ausencias contra Deportivo Riestra

River quiere cerrar el semestre de la mejor manera y eso lo conseguiría si le gana a Deportivo Riestra el próximo jueves 13 de junio en el Guillermo Laza. El partido iniciará a las 15 horas y será el último antes del receso por la Copa América. Para este encuentro, Demichelis no podrá contar con los convocados al certamen más importante del continente a nivel selecciones –Borja, Armani y Paulo Díaz– ni tampoco con los lesionados: Kranevitter, Sant´Anna, Funes Mori y González Pirez.