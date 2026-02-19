River hoy: el jugador que busca recuperar Gallardo, posteo enigmático de Kendry Páez y el dinero que ingresará por Bareiro

Tras el triunfo y clasificación en Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar que dio un respiro tras dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, River continúa con su preparación para visitar a Vélez el próximo domingo desde las 19.15 en busca de recomponer el rumbo en la Copa de la Liga.

Marcelo Gallardo espera poder recuperar para ese partido a un futbolista que fue importante en las primeras fechas como Sebastián Driussi, quien había sufrido un desgarro ante Rosario Central y podría recibir el alta en los próximos días. Mientras tanto, Kendry Páez hizo una publicación en redes sociales que llamó la atención de los hinchas y se espera por el dinero que ingresará por Adam Bareiro, quien será refuerzo de Boca.

Driussi tiene chances de volver

Sebastián Driussi, titular en las tres primeras fechas del Torneo Apertura, podría recibir antes del domingo el alta médica de su lesión muscular en el isquiotibial izquierdo y meterse así en la convocatoria para la visita a Vélez en Liniers, por la sexta jornada.

Marcelo Gallardo podría pensar de todos modos en no arriesgarlo, porque precisamente el domingo se estarían cumpliendo recién los 21 días que se estima demanda la recuperación de un desgarro de Grado 1 como el que sufrió el delantero ante Rosario Central.

Enigmático posteo de Jendry Páez

Kendry Páez, que desde su llegada a River solo jugó poco más de 20 minutos en la visita a Argentinos Juniors que terminó con derrota 1-0, hizo una llamativa publicación en redes sociales que llamó la atención de los hinchas.

En su cuenta oficial de Instagram, Páez subió un posteo en la que se observa una imagen de una persona que no se le ve la cara, pero hace alusión a que tiene el cerebro y los ojos activados, mientras que su boca está cerrada. Por lo tanto, algunos lo tomaron como que se mantiene enfocado en jugar.

Lo curioso es que se trató de la quinta imagen de un carrusel de fotos que en las primeras cuatro son dedicas a River, pero después la borró. La primera es de su arribo al Estadio La Pedrera de San Luis, donde no jugó, y a partir de la segunda son del partido frente al Bicho y en un entrenamiento. Fue la primera publicación dedicada al club, con un corazón como comentario.

¿Cuánto dinero ingresará por Bareiro?

Por la venta reciente de Bareiro, el Millonario recibirá poco más de 1.5 millones de dólares. Este monto se suma al cargo de 1 millón de dólares que recibieron en Núñez a principios de 2025 cuando se fue a préstamo al fútbol de Qatar y los 1.5 millones que pagó Fortaleza. En total, River pagó cerca de 4.5 millones y la operación del dinero que ingresaría por él serían alrededor de U$S 4.000.000, recuperando gran parte de lo invertido.

