Se confirmó la sanción para Marcelo Gallardo tras el cruce con Andrés Merlos en Argentinos vs. River

Exactamente una semana más tarde de la derrota de River frente a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, se dio a conocer cuál será la sanción que deberá cumplir Marcelo Gallardo luego de protagonizar un fuerte cruce con Andrés Merlos, que optó por expulsarlo durante el primer tiempo. En ese sentido, se reveló la pena a la que se enfrenta este fin de semana.

En horas de la tarde de este jueves, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino publicó los informes definitivos que evidencian cuáles son los castigos a los que se enfrentan cada uno de los implicados durante la última jornada. Como no podía ser de otra manera, el Muñeco es el principal protagonista de este tema tras su altercado con el árbitro en cuestión.

Lo cierto es que Gallardo está suspendido por un partido, aunque podría esquivar dicha pena si así lo considera. La única manera de poder estar presente el domingo ante Vélez es que pague la multa de $840.000 por su comportamiento que derivó en la tarjeta roja que le mostró Merlos durante el cotejo disputado en La Paternal frente a Argentinos Juniors.

El informe de la Asociación del Fútbol Argentino.

Si bien todavía no trascendió qué decisión tomará el entrenador del Millonario, el hecho de que exista la posibilidad de decir presente en el banco de suplentes durante el enfrentamiento con el Fortín en condición de visitante, da a entender que podría afrontar el pago de la suma ya mencionada. Por ese motivo, en las próximas horas se dará a conocer qué hará el DT de River ante Vélez.

El informe que presentó Merlos ante las autoridades fue contundente. “Una conducta inadecuada“, sentenció ante la actitud del Muñeco. “Utilizó palabras y acciones para cuestionar las decisiones arbitrales“, argumentó el árbitro, según reveló El Gráfico. Sin embargo, el punto que más resalta dentro del documento es la “ironía contra la autoridad“, tal como elevó el escrito de Andrés.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Se reveló el futuro de Julián Álvarez: “Va a jugar en el Barcelona”

Cabe aclarar que en el informe no se incluyó el cruce en zona de vestuarios, por lo que quedó descartada una posible sanción mucho más grave. En ese sitio, Gallardo le habría dicho a Merlos: “Sabés que sos un pésimo árbitro. Y además de pésimo árbitro sos una mala persona“. Fue ahí cuando el árbitro reaccionó y respondió: “Mala persona sos vos que hiciste echar a Demichelis“.

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo afronta un castigo de un partido de suspensión , tras haber sido expulsado por el Torneo Apertura.

afronta un castigo de , tras haber sido expulsado por el Torneo Apertura. Para evitar la sanción, debe abonar $840.000 y así poder estar presente en el banco de suplentes ante Vélez.

y así poder estar presente en el banco de suplentes ante Vélez. El DT se cruzó ante Andrés Merlos durante la derrota de River contra Argentinos Juniors el jueves pasado.

Publicidad