River hoy: ironías de los hinchas a Bareiro, la situación de Armani y el probable XI para el debut en Copa Argentina

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 15 de febrero de 2026, con el foco puesto en el estreno en la Copa Argentina del próximo martes ante Ciudad de Bolívar. El equipo que pondría Marcelo Gallardo, cómo está la situación de Franco Armani, la ironía de los hinchas por el posible pase de Adam Bareiro a Boca y cuánto dinero recibiría el club de Núñez en caso de concretarse la operación.

La probable formación para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el probable once para jugar contra Ciudad de Bolívar el próximo martes en San Luis por los 32avos de final de la Copa Argentina es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

Marcelo Gallardo. (Foto: Prensa River).

¿Cómo es la situación de Franco Armani?

Armani sufrió primero un desgarro y luego una lesión en su talón derecho, de la cual todavía no está al 100%, por tal motivo, se estima que el próximo martes, cuando el Millonario enfrente a Ciudad de Bolívar en San Luis por los 32avos de final de la Copa Argentina, lo más probable es que Santiago Beltrán continúe como arquero titular.

Franco Armani. (Foto: Getty).

Los hinchas reaccionaron al posible pase de Bareiro a Boca

Una vez que se conoció la noticia de la oferta de Boca por Bareiro, en las redes sociales hubo miles de comentarios al respecto. En líneas generales, los hinchas de River dejaron en claro que no les molestaría que el paraguayo llegue al rival de toda la vida y fueron irónicos por lo que fue su rendimiento en el club, en el que no marcó ni un solo gol.

¿Cuánto dinero recibiría River si Bareiro se va a Boca?

Boca busca un delantero de área y el apuntado ahora es Adam Bareiro. Los de la Ribera tienen cupo para incorporar ya que Rodrigo Battaglia se operó y tendrá para varios meses de recuperación. Juan Román Riquelme siempre estuvo interesado en el atacante paraguayo, que actualmente se desempeña en Fortaleza, aunque River cuenta con un 50% del pase, por lo que deberá aceptar que el jugador arribe al rival de toda la vida.

Adam Bareiro interesa en Boca. (Foto: Getty).

Boca ofertó 3 millones de dólares por el 100% del pase, por lo que a River le quedarían 1,5 millones de dólares en caso de concretarse la operación. Fortaleza y los de Núñez deben ponerse de acuerdo para que la operación se concrete. Un detalle no menor es que el club de la Ribera todavía no acordó el salario del atacante, por lo que no se podría afirmar que esté cerca, pero sí es real el interés por él y el ofrecimiento por su pase.

