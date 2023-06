Luego de lo que fue el importante triunfo frente a Fluminense, River dio vuelta la página y comienza a pensar en el partido contra Banfield por la Liga Profesional. Además, Robert Rojas fue convocado a la Selección de Paraguay, Enzo Pérez aún no renovó su vínculo y Gatti criticó a Armani. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Rojas será baja por su convocatoria a Paraguay

River sigue con vida en la CONMEBOL Libertadores, pero no se olvida que este lunes deberá afrontar un nuevo compromiso correspondiente a la Liga Profesional, donde deberá visitar a un Banfield muy golpeado.

Los comandados por Martín Demichelis buscarán seguir estirando su ventaja por sobre Talleres y San Lorenzo, que son los perseguidores más inmediatos que tienen en el certamen doméstico, y viajarán hacia la cancha del Taladro con lo mejor que tienen a disposición.

Enzo Pérez aún no renovó su contrato que vence a fin de año

A sus 37 años, Enzo Pérez todavía tiene grandes objetivos por delante con un River del que es hincha confeso y orgulloso capitán. El principal, volver a conquistar la Copa Libertadores en la que todavía tiene pendiente la clasificación a octavos de final que deberá resolver recibiendo a The Strongest en el Monumental.

Con contrato hasta diciembre de este año y aunque se había avanzado en las conversaciones para su renovación hace un par de meses, algo que se sabe es un deseo del club, todo quedó en stand by. Por eso podría estar disputando su último gran certamen continental con el equipo.

La dura crítica de Gatti a Armani

Está claro que Franco Armani está lejos de su mejor versión. El arquero fue responsable de algunos goles que sufrió River en lo que va del semestre y el pasado miércoles, pese a haber mantenido el arco en cero, zafó de un blooper que pudo terminar en empate de Fluminense.

El hincha del Millonario eligió bancar al campeón del mundo, confiando en que recuperará el nivel que lo llevó a la Selección Argentina y a tantos títulos. Quien no piensa lo mismo es Hugo Gatti, gloria de Boca y ex arquero del club de Núñez, que no fue para nada elogioso con el Pulpo.

River podrá contar con Rondón contra Banfield

Por la fecha 19 de la Liga Profesional, el Millonario visita al Taladro con el objetivo de volver a sacar una buena diferencia de puntos en la tabla de posiciones, sabiendo los resultados de Talleres y San Lorenzo, sus inmediatos perseguidores, que juegan antes.

Para este encuentro, Martín Demichelis, el entrenador del Millonario, quiere contar con todo el equipo, y por eso, acorde a lo que informa el periodista Maxi Grillo, desde el club se comunicaron con la Federación Venezolana de Fútbol para pedir que Rondón juegue y viaje luego a sumarse con su selección, y este pedido fue aceptado, por lo que podrá estar en la convocatoria.