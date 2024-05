Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 31 de mayo de 2024, el día posterior al triunfo ante Deportivo Táchira que lo dejó mejor primero de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A qué rivales podría enfrentar en octavos, cuándo se juega dicha instancia, la divertida confesión de Miguel Ángel Borja y la historia de Echeverri que emocionó a todos.

Posibles rivales en octavos y cuándo se juegan

Los octavos de final de la Copa Libertadores se disputarán en las semanas del 14 y 21 de agosto. River terminó primero -tanto en su grupo como en la tabla general- y definirá en condición de local tanto esta instancia como las que vengan, en caso de clasificar. El próximo lunes se conocerá el rival del Millonario en los octavos de final y será alguno de los ocho segundos de su grupo.

Cabe recordar que se sabrá quién es el segundo del Grupo C recién cuando se completen los dos partidos que adeuda Gremio, los cuales no se jugaron por las inundaciones en Brasil. Los siete segundos restantes se conocen y son: Talleres, Peñarol, Flamengo, Nacional, Botafogo, San Lorenzo y Colo Colo. En el Grupo C pueden ser segundos Gremio, The Strongest o Huachipato.

Así quedaron los bolilleros de la Libertadores. (Foto: @Libertadores).

Borja confesó que habrá premio extra por ser los mejores primeros

River superó con claridad por 2 a 0 a Deportivo Táchira en el Monumental y así logró ser el mejor de todos los primeros de la fase de grupos, lo que le permite definir todas las series en condición de local. Una vez terminado el partido, Miguel Ángel Borja -autor de los dos tantos- confesó que había una motivación extra para ganar.

“Agradecemos a la afición porque nos acompañó esta primera parte del torneo, aparte había una motivación extra por parte de los directivos. Algo que siempre se pacta, cuando se termina primero hay un objetivo extra. Cuando salimos al precalentamiento sabíamos que había empatado Palmeiras y creo que estaba todo dado para llevarnos ese premiecito que nos tienen ahí”, afirmó el colombiano en diálogo con ESPN.

Miguel Borja. (Foto: Getty).

El Diablito hizo emocionar a todos

Claudio Echeverri expresó su felicidad en las redes sociales por el regreso de su madre a la cancha para verlo. En una historia de Instagram, el talentoso mediocampista compartió una foto de sus padres y escribió: “Después de varios meses pudiste volver a la cancha a verme. Te amó mamá”. Cabe recordar que la madre del Diablito atraviesa un problema de salud.