River hoy: preocupación por Driussi, el mensaje de Gallardo a Paulo Díaz y la alarmante estadística goleadora

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 2 de febrero de 2026, el día después del empate ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. Qué le pasó a Sebastián Driussi, el mensaje de Marcelo Gallardo a Paulo Díaz, que confirmó que de quedará en Núñez y la complicada situación de los delanteros.

Preocupación en River por Driussi

El Millonario visitó a Rosario Central por la tercera jornada de la Zona B del Torneo Apertura e igualó 0 a 0. Marcelo Gallardo metió mano antes del inicio del segundo tiempo y mandó a la cancha a Maximiliano Salas en lugar de Sebastián Driussi, de discreto primer tiempo. El Gordo sufrió una molestia en el isquiotibial izquierdo y, de continuar con dolor, se someterá a estudios.

Driussi ante Rosario Central. (Foto: Getty).

Gallardo habló del presente de Paulo Díaz

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a la situación de Paulo Díaz, que volvió a jugar como titular luego del Superclásico del Clausura 2025 que se celebró el pasado domingo 9 de noviembre y dijo: “Si no lo hubiese visto bien a Paulo Díaz no hubiese jugado. A mí no me sorprende”.

“El jugador de River tiene que tener cabeza para bancarse cuando no juega y prepararse cuando está afuera, esa es la mentalidad que debe tener para sostenerse cuando no le toca. Redoblar esfuerzos y estar presente cuando el entrenador y el equipo te necesitan. Hoy estuvo presente“, completó el Muñeco.

Paulo Díaz confirmó que se queda en River

Luego de haber tenido un final de 2025 para el olvido, el chileno pudo haberse marchado en este mercado de pases, pero finalmente se quedará en Núñez y así se lo contó a TNT Sports: “En este mercado me quedo. Después puede pasar cualquier cosa, pero hablé con el entrenador y le dije que tenía ganas de seguir. Cuando me dijeron que me tenía que ir, me dije a mi mismo que tenía que trabajar bien por el destino al que fuera, y creo que lo hice de la mejor manera. Creo que le di vuelta la mano al técnico y estoy acá, contento“.

Paulo Díaz. (Foto: Getty).

¿Cuándo fue la última vez que los delanteros de River convirtieron?

Facundo Colidio

Desde el 21 de julio de 2025 que Facundo Colidio no marca un gol oficial con la camiseta de River. Desde entonces pasaron 21 partidos. Marcelo Gallardo suele ubicarlo casi como extremo por izquierda, lo cual limita las posibilidades del ex Tigre, pero así y todo, su desempeño es pobre desde hace meses.

Maximiliano Salas

Si bien tuvo un comienzo prometedor en River, Maximiliano Salas se fue diluyendo. El empeño habitual que suele mostrar, peleando con los defensores rivales, no se ve reflejado en lo verdaderamente importante para un delantero: hacer goles. La última vez que el correntino marcó de manera oficial fue el pasado 2 de octubre de 2025, fue ante Racing por la Copa Argentina, desde entonces pasaron 10 encuentros.

Maximiliano Salas.

Sebastián Driussi

Quien tampoco está fino en la definición es Sebastián Driussi. El Gordo no se anota en la red desde el 21 de agosto de 2025, cuando le marcó a Libertad de Paraguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. En total, son 13 partidos sin marcar para el oriundo de San Justo.

Gallardo no descarta que lleguen más refuerzos a River

Consultado sobre la posibilidad de sumar a un centrodelantero para este semestre, el Muñeco explicó: “No hay un ‘9’ en el mercado para nuestro funcionamiento. No es fácil buscar a un delantero que le digas ‘tomá, jugá’. Seguimos en el mercado evaluando posiciones. Es difícil encontrar jugadores para River. Tenés que venir, ponerte la camiseta y responder. Yo entiendo que hay que traer, pero no es traer por traer”.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Y luego disparó: “La opinión de que River tiene que traer un 9 es facilista. Cuando te ponés a buscar, no es muy fácil”. En la misma línea, se mostró conforme con los jugadores que tiene para este primer semestre: “Es un período hasta mitad de año en el cual tengo un plantel como para pelear y jugar de la manera que lo estamos haciendo y sostenernos. Después vemos”.

