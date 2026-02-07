Con dos cambios, la formación que definió Gallardo para River vs. Tigre

River tendráeste sábado, desde las 20.00, su segunda presentación oficial en el Estadio Monumental ante su gente, recibiendo a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga. El Millonario buscará una victoria que le permita despegarse de su rival de turno y meterle presión a Independiente Rivadavia de Mendoza, que lidera con 9 unidades la Zona B.

La semana de entrenamiento dejó a Marcelo Gallardo sin mayores dudas respecto a la formación con la que salir a afrontar el encuentro, que aunque se dará a conocer de manera oficial recién en la hora previa al partido ya estaría definida.

Habrá dos cambios en relación al equipo que igualó de visitante ante Rosario Central. Sebastián Driussi, lesionado, cederá su lugar a Maximiliano Salas, que quiere revertir un presente que cambió por críticas los elogios con los que los hinchas lo habían premiado en sus primeros partidos. Además, Matías Viña regresará tras su sanción para ocupar el lateral izquierdo. De los titulares ante El Canalla saldrá en su lugar Paulo Díaz, para que Lautaro Rivero vuelva a jugar como zaguero.

Así las cosas, River saldrá a hacerle frente a Tigre con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Maxi Salas será titular por primera vez en el Apertura 2026. (Foto de Getty).

Cabe destacar que Franco Armani ni siquiera forma parte de la lista de futbolistas convocados a causa de su lesión, siendo Ezequiel Centurión el relevo de un Santiago Beltrán de gran inicio de Torneo Apertura, con tres vallas invictas en igual cantidad de partidos.

¿Por qué no juega Kendry Páez en River vs. Tigre?

Kendry Páez, cuarto y último refuerzo de River para este 2026, ni siquiera formó parte de la lista de convocados para el duelo de este sábado ante Tigre debido a que Marcelo Gallardo tomó la decisión de que tenga antes de estrenarse diez días de reacondicionamiento especial.

Así las cosas, el mediapunta ecuatoriano de 18 años tampoco vería acción el próximo jueves ante Tigre, por la quinta fecha del Torneo Apertura, y recién debutaría por Copa Argentina ante Ciudad de Bolivar, el martes 17.

¿Qué canal pasa River vs. Tigre?

El partido que River y Tigre protagonizarán este sábado desde las 20.00 en el Estadio Monumental, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, podrá verse en vivo y en directo por ESPN Premium, canal exclusivo del Pack Fútbol.

