Un multicampeón con Racing bancó a Maxi Salas tras ser silbado por los hinchas de River: “Ha demostrado de lo que es capaz”

Maxi Salas no arrancó con el pie derecho su paso en River. Luego de ilusionar a los hinchas con buenas presentaciones, poco a poco el nivel del delantero se fue apagando, a tal punto que perdió el puesto como titular y fue silbado por los hinchas en su salida en la goleada recibida ante Tigre.

Referido a este momento particular que atraviesa el ex All Boys y Necaxa entre otros, Leonardo Sigali, el defensor que fue multicampeón en Racing y fue compañero del futbolista, habló en una entrevista con DSports Radio, en donde bancó al oriundo de Curuzú Cuatiá.

“Tengo total confianza de que Maxi va a revertir su situación. Tiene una fuerza de voluntad muy grande y ha demostrado con nosotros de lo que es capaz”, inició el actual futbolista del NK Lokomotiv de Zagreb y que jugó con Salas en la Academia durante toda la temporada 2024.

Siguiendo por la misma línea, afirmó que la adaptación a jugar con la camiseta de River podría estar costándole: “A veces la adaptación a algunos les lleva más tiempo que a otros. River es un club muy exigente, pero ha demostrado en Racing de lo que es capaz”.

A lo largo de la temporada 2024, Sigali, quien ganó cuatro títulos con la Academia, compartió plantel con Salas y juntos disputaron 10 encuentros. Además formaron parte del equipo que se consagró campeón de la Copa Conmebol Sudamericana, en donde el delantero asistió en la final ante Cruzeiro.

Los números de Maxi Salas en River

Desde su llegada a River a mediados de 2025, el delantero de 28 años lleva disputados un total de 22 partidos, en los que convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 1488 minutos en cancha.

