River Plate

La reflexión de Marcelo Gallardo luego de los silbidos de los hinchas de River a Maxi Salas y Facundo Colidio

Los fanáticos del Millonario perdieron la paciencia con sus delanteros y, cuando fueron reemplazados, los reprobaron fuertemente.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

River vivió una pesadilla ante Tigre. Luego de iniciar 2026 con buenas sensaciones y resultados positivos -dos victorias y un empate en Rosario ante Central-, los de Marcelo Gallardo fueron apabullados por el Matador en el Estadio Monumental y perdieron por 4 a 1. Fue una noche lapidaria en la que los hinchas estallaron contra los jugadores, pidieron más actitud y reprobaron fuertemente a Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Sebastián Driussi padeció su sexta lesión en su segunda etapa en River y eso hizo que Marcelo Gallardo tenga que cambiar en la ofensiva. Facundo Colidio se mantuvo como titular, pero quien se sumó fue Maximiliano Salas para hacer dupla ofensiva y ambos tuvieron un partido para el olvido.

Pese a haber jugado muy mal ambos, se pudo ver una diferencia sustancial entre sus rendimientos: a Salas no le salió una, pero no se puede negar que corrió, metió e inclusive no dio una por perdida, aunque claro está que con eso solo no alcanza para ser titular en River.

Por su parte, Facundo Colidio fue la apatía en persona: no presionó, no saltó a cabecear la divididas, no fue a trabar, no generó peligro de ningún tipo, no pateaó al arco, no habilitó a los compañeros, básicamente fue un ente en la cancha.

Silbidos en el Monumental

Tanto Facundo Colidio como Maximiliano Salas fueron reemplazados antes que termine el partido y la reprobación de los hinchas se pudo escuchar muy claramente: silbidos apabullantes para ambos. En cambio, los pibes que ingresaron para reemplazarlos -Ruberto y Subiabre- fueron reconocidos por los hinchas, en un claro pedido por su titularidad.

Tras la goleada histórica en el Monumental, Tigre humilló a River en las redes sociales

ver también

¿Qué dijo Gallardo sobre los silbidos a Salas y Colidio?

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a los silbidos que recibieron Colidio y Salas: “El futbolista profesional tiene que convivir con esas cosas, a veces se dan cosas positivas y otras negativas y la reprobación es parte del futbol. Hay futbolistas que se reponen y siguen adelante, creen en sus condiciones y trabajan mas duro”.

“Cuando no te salen las cosas como querés hay que trabajar el doble, seguir entrenando y el futbol tiene revancha siempre, no hay que quedarse en la frustración, y nosotros acompañarlos“, completó el Muñeco.

DATOS CLAVE

Aquí tienes los datos fácticos extraídos del artículo:

  • Tigre venció a River Plate por 4 a 1 en el Estadio Monumental.
  • Marcelo Gallardo justificó los silbidos de la hinchada hacia sus jugadores en conferencia de prensa.
  • Facundo Colidio y Maximiliano Salas fueron reprobados con silbidos al ser reemplazados por juveniles.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

