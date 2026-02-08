La reflexión de Marcelo Gallardo luego de los silbidos de los hinchas de River a Maxi Salas y Facundo Colidio

River vivió una pesadilla ante Tigre. Luego de iniciar 2026 con buenas sensaciones y resultados positivos -dos victorias y un empate en Rosario ante Central-, los de Marcelo Gallardo fueron apabullados por el Matador en el Estadio Monumental y perdieron por 4 a 1. Fue una noche lapidaria en la que los hinchas estallaron contra los jugadores, pidieron más actitud y reprobaron fuertemente a Facundo Colidio y Maximiliano Salas.
Sebastián Driussi padeció su sexta lesión en su segunda etapa en River y eso hizo que Marcelo Gallardo tenga que cambiar en la ofensiva. Facundo Colidio se mantuvo como titular, pero quien se sumó fue Maximiliano Salas para hacer dupla ofensiva y ambos tuvieron un partido para el olvido.
Pese a haber jugado muy mal ambos, se pudo ver una diferencia sustancial entre sus rendimientos: a Salas no le salió una, pero no se puede negar que corrió, metió e inclusive no dio una por perdida, aunque claro está que con eso solo no alcanza para ser titular en River.
Por su parte, Facundo Colidio fue la apatía en persona: no presionó, no saltó a cabecear la divididas, no fue a trabar, no generó peligro de ningún tipo, no pateaó al arco, no habilitó a los compañeros, básicamente fue un ente en la cancha.
Silbidos en el Monumental
Tanto Facundo Colidio como Maximiliano Salas fueron reemplazados antes que termine el partido y la reprobación de los hinchas se pudo escuchar muy claramente: silbidos apabullantes para ambos. En cambio, los pibes que ingresaron para reemplazarlos -Ruberto y Subiabre- fueron reconocidos por los hinchas, en un claro pedido por su titularidad.
¿Qué dijo Gallardo sobre los silbidos a Salas y Colidio?
En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a los silbidos que recibieron Colidio y Salas: “El futbolista profesional tiene que convivir con esas cosas, a veces se dan cosas positivas y otras negativas y la reprobación es parte del futbol. Hay futbolistas que se reponen y siguen adelante, creen en sus condiciones y trabajan mas duro”.
“Cuando no te salen las cosas como querés hay que trabajar el doble, seguir entrenando y el futbol tiene revancha siempre, no hay que quedarse en la frustración, y nosotros acompañarlos“, completó el Muñeco.
