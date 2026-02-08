La reflexión de Marcelo Gallardo luego de los silbidos de los hinchas de River a Maxi Salas y Facundo Colidio

River vivió una pesadilla ante Tigre. Luego de iniciar 2026 con buenas sensaciones y resultados positivos -dos victorias y un empate en Rosario ante Central-, los de Marcelo Gallardo fueron apabullados por el Matador en el Estadio Monumental y perdieron por 4 a 1. Fue una noche lapidaria en la que los hinchas estallaron contra los jugadores, pidieron más actitud y reprobaron fuertemente a Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Sebastián Driussi padeció su sexta lesión en su segunda etapa en River y eso hizo que Marcelo Gallardo tenga que cambiar en la ofensiva. Facundo Colidio se mantuvo como titular, pero quien se sumó fue Maximiliano Salas para hacer dupla ofensiva y ambos tuvieron un partido para el olvido.

Pese a haber jugado muy mal ambos, se pudo ver una diferencia sustancial entre sus rendimientos: a Salas no le salió una, pero no se puede negar que corrió, metió e inclusive no dio una por perdida, aunque claro está que con eso solo no alcanza para ser titular en River.

Por su parte, Facundo Colidio fue la apatía en persona: no presionó, no saltó a cabecear la divididas, no fue a trabar, no generó peligro de ningún tipo, no pateaó al arco, no habilitó a los compañeros, básicamente fue un ente en la cancha.

Silbidos en el Monumental

Tanto Facundo Colidio como Maximiliano Salas fueron reemplazados antes que termine el partido y la reprobación de los hinchas se pudo escuchar muy claramente: silbidos apabullantes para ambos. En cambio, los pibes que ingresaron para reemplazarlos -Ruberto y Subiabre- fueron reconocidos por los hinchas, en un claro pedido por su titularidad.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la goleada histórica en el Monumental, Tigre humilló a River en las redes sociales

¿Qué dijo Gallardo sobre los silbidos a Salas y Colidio?

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a los silbidos que recibieron Colidio y Salas: “El futbolista profesional tiene que convivir con esas cosas, a veces se dan cosas positivas y otras negativas y la reprobación es parte del futbol. Hay futbolistas que se reponen y siguen adelante, creen en sus condiciones y trabajan mas duro”.

“Cuando no te salen las cosas como querés hay que trabajar el doble, seguir entrenando y el futbol tiene revancha siempre, no hay que quedarse en la frustración, y nosotros acompañarlos“, completó el Muñeco.

DATOS CLAVE

Aquí tienes los datos fácticos extraídos del artículo:

Tigre venció a River Plate por 4 a 1 en el Estadio Monumental.

venció a por 4 a 1 en el Estadio Monumental. Marcelo Gallardo justificó los silbidos de la hinchada hacia sus jugadores en conferencia de prensa.

justificó los silbidos de la hinchada hacia sus jugadores en conferencia de prensa. Facundo Colidio y Maximiliano Salas fueron reprobados con silbidos al ser reemplazados por juveniles.

Publicidad