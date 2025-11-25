River tiró a la basura 52,7 millones de dólares

Fue un 2025 horrendo para River y duele que en el banco de suplentes esté Marcelo Gallardo, quien se ganó el amor incondicional de los hinchas, pero eso no lo exime de responsabilidad. El hincha tendría más fácil es poder descargar su frustración y bronca si fuese otro el capitán de esta barco que se llevó por delante un iceberg, el cual todos vimos venir de frente.

Gallardo tendrá sus culpas y se tendrá que hacer cargo, pero bajo ningún punto de vista es el único responsable. Jorge Brito, Enzo Francescoli y todos los encargados de tomar decisiones importantes en el fútbol no puede salir ilesos de este 2025 nefasto. Sin lugar a dudas, los jugadores tampoco pueden quedar libres de culpa, aunque la realidad es que son quienes más lo sienten: muchos de ellos fueron silbados en el Monumental y otros sufren el escarmiento en las redes sociales.

El club es de los socios. La frase se repite casi de manera automática en la boca de los dirigentes. Ojalá fuese así, pero lejos está de serlo en este River y, de ser así como ellos mismos dicen, los dirigentes tienen que salir públicamente a pedirles disculpas a los socios por haber tirado a la basura su dinero, más precisamente 52.700.00 dólares.

River concretó algunas de las ventas más importantes de su historia en los últimos años y eso le permitió salir al mercado con más dinero en el bolsillo, pero también con demandas más elevadas que a otros equipos y eso es lógico, es parte del mercado y es comprensible.

Lo que no se logra entender es la búsqueda de algunos jugadores que no habían demostrado un nivel imponente como para llegar a River, como son los casos de Castaño, Portillo o Galarza Fonda. Mientras que por otro lado, se desembolsó un dinero imponente por jugadores de más de 27 años que no tienen poder de reventa, como fueron los casos de Maximiliano Salas, Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi.

River pagó 8 millones de dólares en Lucas Martínez Quarta.

En la búsqueda de intentar mejorar un equipo débil y con falencias, tanto Marcelo Gallardo como los dirigentes fueron a la carga por futbolistas que no aportaron soluciones y no fueron precisamente oportunidades del mercado y apuestas que salieron mal.

Es inconcebible pagar 14,5 millones de dólares por Kevin Castaño, un volante mixto que estaba jugando en el fútbol ruso. Tampoco se explican las llegadas de Portillo y Galarza Fonda por 4,9 millones de dólares cada uno. No eran futbolistas que brillaban en Talleres si quiera y ese valor no suele ser habitual de volantes del fútbol argentino.

Los ex que no aportaron soluciones

Así como fue descabellado pagar más de 14 millones de dólares por Kevin Castaño, lo mismo aplica a los casos de Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi, que arribaron con el cariño del hincha, no tuvieron un buen año y ahora no tienen poder de reventa.

En el fútbol argentino no se suele pagar 8 millones de dólares por un marcador central y mucho menos si tiene 29 años, como es el caso de Lucas Martínez Quarta. Había dejado buena imagen tras su primer ciclo en el club, pero su regreso fue lapidario. Nivel bajo, decisiones futbolísticas insólitas en partidos importantes y algunas irresponsabilidades en otros.

El caso de Sebastián Driussi es similar. También tiene 29 años y River pagó por él nada más y nada menos que 11,2 millones de dólares. El Gordo tuvo un comienzo complicado, luego anotó una seguidilla de goles en el tramo final del primer semestre, pero la realidad es que en la segunda mitad del año se acumularon las lesiones y los pésimos rendimientos.

El caso Salas

Fue la novela del último mercado de pases y podía pasar que tanta expectativa le haya jugado en contra a Maximiliano Salas. Su salida de Racing fue escandalosa y si bien comenzó bien en River, la realidad es que se fue apagando con el correr de los partidos. Más allá que pueda revertir su situación e inclusive hasta teniendo un muy buen 2026, el haber pagado 9,2 millones de dólares por un jugador de 27 años tampoco pareciera haber sido una inversión pensando a futuro, ya que no tendría mucho poder de reventa.

Maximiliano Salas.

El hincha de River merece una disculpa

Los hinchas de River necesitan respuestas concretas por parte del entrenador y de la dirigencia, los errores de este 2025 no se pueden volver a cometer, especialmente los que involucran al patrimonio del club. De los seis jugadores que costaron 52,7 millones de dólares, ninguno de ellos aportó soluciones en ningún momento del año, por lo que fue dinero de los socios que se tiró a la basura.

*Las cotizaciones de los jugadores fueron en base al sitio especializado Transfermarkt