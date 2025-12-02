Así quedó el cuadro de las semifinales del Torneo Clausura 2025 tras las clasificaciones de Boca, Racing, Estudiantes y Gimnasia

El Torneo Clausura 2025 ya tiene a sus semifinalistas confirmados. Tras los partidos de este lunes, solamente quedan 4 equipos en carrera por el título de este segundo semestre y solo 3 partidos por delante en el calendario.

Con la victoria ante Central Córdoba en Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata fue el primero en asegurar su nombre en las semifinales. El Pincha ahora deberá afrontar otro duro compromiso, nada menos que ante Gimnasia La Plata en el Bosque.

Es que el Lobo superó por la mínima a Barracas Central como visitante y quedó a solo dos victorias de gritar campeón y dejar atrás la sequía. Como local, intentará hacerse fuerte ante el equipo de Eduardo Domínguez, que fue dominador en los clásicos recientes.

Del otro lado de la llave, Boca Juniors había derrotado por 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera y esperaba rival para las semifinales. En un partido con 90 minutos, alargue y penales, Racing y Tigre definieron este lunes ese último boleto.

En la definición desde los 12 pasos, Facundo Cambeses fue la figura de los de Gustavo Costas al contener dos de los remates del Matador. Así, los de Avellaneda jugarán el próximo fin de semana en La Bombonera por un lugar en la gran final del Torneo Clausura.

Así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura 2025

Boca Juniors vs. Racing o Tigre

Gimnasia La Plata vs. Estudiantes de La Plata

