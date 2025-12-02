Es tendencia:
Así quedó el cuadro de las semifinales del Torneo Clausura 2025 tras las clasificaciones de Boca, Racing, Estudiantes y Gimnasia

Este lunes se disputaron las últimas dos llaves de cuartos de final y solo quedan cuatro equipos en carrera por el título.

Por Agustín Vetere

El Torneo Clausura 2025 ya tiene a sus semifinalistas confirmados. Tras los partidos de este lunes, solamente quedan 4 equipos en carrera por el título de este segundo semestre y solo 3 partidos por delante en el calendario.

Con la victoria ante Central Córdoba en Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata fue el primero en asegurar su nombre en las semifinales. El Pincha ahora deberá afrontar otro duro compromiso, nada menos que ante Gimnasia La Plata en el Bosque.

Es que el Lobo superó por la mínima a Barracas Central como visitante y quedó a solo dos victorias de gritar campeón y dejar atrás la sequía. Como local, intentará hacerse fuerte ante el equipo de Eduardo Domínguez, que fue dominador en los clásicos recientes.

Del otro lado de la llave, Boca Juniors había derrotado por 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera y esperaba rival para las semifinales. En un partido con 90 minutos, alargue y penales, Racing y Tigre definieron este lunes ese último boleto.

En la definición desde los 12 pasos, Facundo Cambeses fue la figura de los de Gustavo Costas al contener dos de los remates del Matador. Así, los de Avellaneda jugarán el próximo fin de semana en La Bombonera por un lugar en la gran final del Torneo Clausura.

Así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura 2025

  • Boca Juniors vs. Racing o Tigre
  • Gimnasia La Plata vs. Estudiantes de La Plata
DATOS CLAVE

  • Los semifinalistas del Torneo Clausura 2025 ya están confirmados, quedando 4 equipos en carrera.
  • Estudiantes de La Plata enfrentará a Gimnasia La Plata en la semifinal tras vencer a Central Córdoba.
  • Boca Juniors enfrentará a Racing en La Bombonera tras la victoria de la Academia por penales ante Tigre.
