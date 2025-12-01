Barracas Central y Gimnasia se miden, este lunes, desde las 17 en el Estadio Claudio Tapia, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Guapo viene de eliminar a Riestra en el alargue, mientras que el Lobo dio el batacazo en Santa Fe al vencer a Unión. El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales a Estudiantes, quien dejó en el camino a Central Córdoba. El árbitro designado es Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño en el VAR. La televisación está a cargo de ESPN Premium.
Fútbol argentino
Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones
Con la idea de estirar su buena racha, el Lobo visita al Guapo, que también busca hacer historia y meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen.
Posible formación de Gimnasia
Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.
Publicidad
Posible formación de Barracas Central
Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz.
Palabra autorizada
Lee también
Fútbol Argentino
Quién es el árbitro en Barracas Central vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino
Qué pasa si Barracas Central gana, empata o pierde hoy vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino
Se definieron los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura
Fútbol europeo