Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones

Con la idea de estirar su buena racha, el Lobo visita al Guapo, que también busca hacer historia y meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Posible formación de Gimnasia

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.

Posible formación de Barracas Central

Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz.

Barracas Central y Gimnasia se miden, este lunes, desde las 17 en el Estadio Claudio Tapia, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Guapo viene de eliminar a Riestra en el alargue, mientras que el Lobo dio el batacazo en Santa Fe al vencer a Unión. El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales a Estudiantes, quien dejó en el camino a Central Córdoba. El árbitro designado es Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño en el VAR. La televisación está a cargo de ESPN Premium.

