Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones

Barracas Central y Gimnasia se miden, este lunes, desde las 17 en el Estadio Claudio Tapia, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Guapo viene de eliminar a Riestra en el alargue, mientras que el Lobo dio el batacazo en Santa Fe al vencer a Unión. El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales a Estudiantes, quien dejó en el camino a Central Córdoba. El árbitro designado es Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño en el VAR. La televisación está a cargo de ESPN Premium.